Nelle scorse ore, il giornalista Nicolò Schira, intervistato ai microfoni di Juventibus, ha parlato delle voci che vorrebbero la Juve su Dodô della Fiorentina, sottolineando come l’esterno brasiliano piaccia anche a Inter e Milan.

Calciomercato, Schira: 'Dodô piace alla Juve ma anche Milan e Inter hanno parlato col calciatore'

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato su Juventibus della Juve e di un nome accostato nelle ultime ore ai bianconeri: "Dodô piace e può rappresentare un'opportunità. D'altronde, Juve e Fiorentina hanno concluso tanti affari in questi anni, è andata un po' meno bene alla Juve, un po' meglio alla Fiorentina col senno di poi.

Ovviamente, non tutte le operazioni possono andar male e, secondo me, è uno dei migliori laterali destri della Serie A. Se Dodô non firmasse con la Fiorentina, potrebbe diventare un'occasione. La Juve, l'Inter se dovesse andare via Dumfries e lo stesso Milan, sono squadre che una chiacchierata l'hanno fatta con l'entourage del giocatore".

Schira ha poi fatto il punto di quella che sarebbe la situazione degli esterni: "Il Porto non vuole più i 30 milioni garantiti per Conceição, ma ha aperto a una cifra tra i 24 e i 25 milioni rateizzati in quattro o cinque soluzioni. Una proposta gradita alla Juve, che finora è arrivata a offrire 22 milioni per il lusitano. Non parliamo di una distanza abissale, per cui oggi le quotazioni di Francesco Conceição in bianconero sono sicuramente in rialzo.

Su Sancho la Juve continua a muoversi, deve poi eventualmente affondare con lo United, ma lì dipende da Nico Gonzalez. L'argentino, infatti, è un giocatore che potrebbe partire, e a tal proposito dico attenzione alle manovre di Alessandro Moggi, che è colui che ha portato Retegui in Arabia e chissà che magari non possa portare anche Nico in Arabia".

Sul nome di Balerdi, che piacerebbe molto a Tudor, Schira ha rivelato: "De Zerbi ha posto il veto sul centrale, nonostante i discorsi che avrebbero potuto collegare le due società quando il Marsiglia ha chiesto Weah. Non a caso la Juve ha chiesto informazioni per l'argentino ma lì è stato categorico De Zerbi che ha detto sia a Ravanelli che a Mehdi Benatia che è l'uomo che poi fa le trattative di mercato dell'OM, di non voler rinunciare allo stopper.

Tutto sommato alla Juve va bene anche così, perché comunque il club piemontese da alcuni giocatori che ha messo in uscita vuole monetizzare e se Weah gli porta 15 milioni alla Continassa potranno sorridere".

Juve, i tifosi commentano le parole di Schira: 'Basta comprare i calciatori dalla Fiorentina'

Le parole di Schira hanno acceso la discussione fra i tifosi sul web. "Non bisogna comprare calciatori né dalla Fiorentina né dall'Atalanta. Sono elementi che non funzionano mai", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Devo capire se la Juventus ha stipulato qualche contratto che prevede a ogni estate di regalare soldi alla Fiorentina per liberarla di un suo calciatore. Comunque sia spero che Dodô mantenga la promessa fatta al povero Joe Barone di non andare mai alla Juve".