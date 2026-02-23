“Vi state giocando la Juventus”. È questo il messaggio che Luciano Spalletti ha voluto recapitare con forza ai suoi giocatori all’indomani della sconfitta contro il Como 1907. Un confronto diretto, senza filtri, che fotografa il momento delicato che stanno attraversando i bianconeri. La squadra è chiamata a una reazione immediata nelle prossime sfide contro il Galatasaray e la AS Roma, partite che possono decidere non solo il finale di stagione ma anche il futuro di molti protagonisti. Come rivelato da Tuttosport, il tecnico ha voluto mettere tutti di fronte alle proprie responsabilità.

Il discorso di Spalletti alla squadra

Il confronto nello spogliatoio è stato profondo e carico di significato. Spalletti ha sottolineato ai calciatori che fallire contro Galatasaray e Roma significherebbe perdere ogni chance di poter restare a Torino. A fine stagione senza raggiungere gli obiettivi prefissati gran parte dei calciatori rischierebbe di andare via. Perciò chi vorrà restare dovrà dare delle risposte altrimenti rischierà di perdere il posto.

Parole che non lasciano spazio a interpretazioni. Il tecnico ha chiesto uno scatto d’orgoglio, soprattutto sul piano mentale, dopo una prestazione che ha riacceso critiche e perplessità. La Juventus non può permettersi ulteriori passi falsi e il gruppo è consapevole che le prossime due gare rappresentano un bivio.

In Europa servirà una prova di personalità per rimettere in carreggiata il cammino, mentre in campionato la sfida con la Roma pesa enormemente nella corsa agli obiettivi stagionali.

Nel frattempo, Spalletti dovrà pensare alla gara contro il Galatasaray pensando anche ad alcune soluzioni differenti. Uno dei temi è quello legato alle condizioni di Gleison Bremer che si è fatto male nella gara d’andata di Champions League. Per questo motivo i prossimi giorni saranno decisivi per capire come sta e se potrà essere in campo. Ma domenica 1º marzo la Juventus giocherà con la Roma e per questo motivo non verranno corsi rischi da parte dello staff per Bremer.

Riposo per la squadra e terapie mirate

Dopo il duro confronto, la squadra ha osservato una giornata di riposo per smaltire le scorie fisiche e mentali accumulate nelle ultime settimane.

Lo staff tecnico ha programmato un lavoro calibrato, alternando sedute tattiche a sessioni di recupero per arrivare alle prossime gare con maggiore brillantezza.

Particolare attenzione sarà rivolta proprio a Bremer, che verrà monitorato quotidianamente e sottoposto a terapie specifiche per accelerare il recupero senza forzature. La priorità è evitare ricadute, soprattutto in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza.

La Juventus si prepara così a vivere giorni decisivi, tra lavoro sul campo, gestione delle energie e una pressione che cresce di ora in ora. Il messaggio di Spalletti è chiaro: ora servono fatti, perché in gioco c’è molto più di una semplice partita.