La Juventus non molla Jadon Sancho. Nonostante i tempi si stiano allungando e le voci che rimbalzano da più fronti siano talvolta contraddittorie, il club bianconero continua a coltivare con pazienza e convinzione la pista che porta all’esterno inglese del Manchester United. A fare chiarezza sullo stato della trattativa è stato Alfredo Pedullà, intervenuto sul suo canale YouTube dopo averne parlato anche in TV nella serata di lunedì 21 luglio: “Su Sancho io continuerò a ripetere quello che ho sempre detto e che ho ricordato ieri sera (lunedì 21 luglio ndr) in TV.

Cosa ho detto la settimana scorsa? Offerta in linea di massima accettata dal Manchester United, sponda favorevole e volontà di Sancho di andare alla Juventus. Io questo ho detto e questo vi ripeto oggi”, ha spiegato Pedullà, confermando che il dialogo tra le parti è concreto e che la volontà del giocatore è chiara.

Le parole di Alfredo Pedullà sulla trattativa per Jadon Sancho

Il giornalista ha poi voluto rispondere a chi, nelle ultime ore, ha diffuso voci di un possibile naufragio dell’affare: “Poi se mi se mi chiedete di commentare Tizio che parla dall’Inghilterra e dice: ‘Non mi risulta è saltato’. O Caio che dice: ‘è fatta’, io vi dico che le cose si vedono al traguardo quando ci sono le visite e quando c’è una firma.

E sono successe tante volte situazioni tipo che stavi firmando e sei andato da un’altra parte”.

Pedullà ha ribadito che la trattativa è lunga, complessa, e in piedi ormai da quasi un anno, ma ha anche sottolineato di non aver mai illuso i tifosi con false certezze: “Ma vi posso soltanto ribadire la dinamica che ho raccontato su Sancho negli ultimi 7 giorni, a parte che è una cosa che sta andando avanti dallo scorso agosto, quindi non la cambio. Ma perché non la cambio? Perché non vi ho detto arriva 48 ore fa e non è arrivato. Non vi ho detto hanno scambiato i documenti, vi ho detto lo stato dell’arte e aspetto fino alla fine. Poi le firme, come ho raccontato ieri sera (lunedì 21 luglio ndr), non le metto io e le deve mettere qualcuno,evidentemente il Manchester United, chi assiste Sancho e la Juventus.

Serenamente aspettiamo”.

Si aspetta fra Comolli e l’agente Vlahovic

Intanto, a Torino resta caldo anche il dossier Dusan Vlahovic. Il futuro del centravanti serbo è tutto da definire, in attesa del summit tra il suo agente e il nuovo dirigente bianconero Damien Comolli. La Juventus sarebbe anche disposta a rinnovare il contratto di Vlahovic, ma a cifre più contenute rispetto a quelle attuali. Una proposta che però non trova apertura da parte dell’attaccante, il quale sembrerebbe intenzionato a non prolungare.

In questo scenario, la Juventus si trova davanti a un bivio: se Vlahovic confermasse di voler rimanere fino alla scadenza per poi partire a parametro zero, il club dovrebbe valutare seriamente la sua cessione entro fine agosto, così da non subire una pesante perdita economica. Il summit sarà dunque decisivo per capire se ci sarà uno scontro frontale o una possibile intesa.