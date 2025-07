La Juventus è al lavoro per rinforzare la sua squadra e il direttore generale Damien Comolli pensa anche ad un innesto a centrocampo. Uno dei nomi più caldi sul taccuino della dirigenza bianconera è quello di Morten Hjulmand, centrocampista danese dello Sporting Lisbona. A parlare del forte interesse della Juventus è stato Alfredo Pedullà, che sul suo canale YouTube ha rivelato: “C’è un biondino che alla Juve piace molto, Hjulmand, Morten Hjulmand che è un grandissimo interprete del ruolo. La valutazione non scende sotto i 50 milioni, forse qualcosa in più rispetto alla clausola.

Bisognerebbe chiederlo al presidente dello Sporting”.

Possibile dialogo per Hjulmand

Hjulmand è considerato uno dei migliori mediani della Liga portoghese, un giocatore in grado di dettare i tempi, rompere il gioco avversario e guidare il centrocampo con personalità. Tuttavia, lo Sporting Lisbona sembra intenzionato a non fare sconti e a mantenere alto il prezzo del cartellino. Il club portoghese si è già distinto per la sua rigidità in sede di trattativa, come evidenziato dallo stesso Pedullà: “Lo Sporting è una bottega non cara. di più, soprattutto arcigna che si mette a guardia di qualsiasi cosa e rilancia nel momento in cui deve cedere una pedina importante. Avete visto cosa sta accadendo per Gyokeres?

Che mi sembra anche sia un po’ la cartina di tornasole dell’atteggiamento di alcuni club che io non voglio giudicare perché i club possono fare ciò che ritengono. L’importante è non tirare troppo la corda”.

Nonostante la complessità dell’operazione, la Juventus può contare su un canale di comunicazione ben avviato con lo Sporting, frutto di un’altra trattativa in corso. I bianconeri stanno infatti lavorando alla cessione di Alberto Costa, giovane talento arrivato dal Guimarães nel gennaio 2025 e pronto a tornare in Portogallo. “Una cosa che può far pensare alla possibilità di provarci e la mettiamo così soltanto adesso, ne ho parlato già 4-5 giorni fa, è il fatto che con lo Sporting ci sia un discorso molto molto molto molto ben avviato per la cessione di Alberto Costa con il ragazzo che ha già deciso di tornare in Portogallo e con la Juventus che dovrebbe incassare una ventina di milioni”, ha sottolineato Pedullà.

Questo eventuale incasso potrebbe facilitare l’assalto a Hjulmand, anche se servirà uno sforzo economico importante per convincere il club lusitano.

Douglas Luiz in uscita

Parallelamente, la Juventus è impegnata anche sul fronte uscite. Douglas Luiz, arrivato solo da pochi mesi e fuori dai piani tecnici, potrebbe lasciare Torino. Il centrocampista brasiliano è finito nel mirino dell’Everton. Gli inglesi vorrebbero prelevarlo in prestito con diritto di riscatto, ma resta da capire se la Juventus accetterà questa formula oppure se vorrà monetizzare subito la partenza del giocatore.

In attesa di sviluppi, la sensazione è che il mercato bianconero stia entrando in una fase decisiva: tra trattative complesse e cessioni strategiche, la Juventus di Comolli si muove con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e ambiziosa.