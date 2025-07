La Juventus lavora sul fronte cessioni per piazzare quei calciatori che avrebbero poco spazio nelle rotazioni di mister Tudor. Tra questi c'è anche Samuel Mbangula che dopo il mancato approdo al Nottingham Forrest, sarebbe finito nel mirino prima del Bournemouth e ora del Fulham.

Il Fulham mette nel mirino Mbangula, possibile offerta da 10 milioni

Nonostante una buona stagione, soprattutto nella prima parte con tre reti e tre e assist, l'esterno classe 2004 è stato inserito nella lista delle cessioni. Oltre al Bournemouth che aveva mostrato un interesse nelle scorse settimane, anche il Fulham starebbe valutando il profilo dell'attaccante belga per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Marco Silva.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, i Cottagers sarebbero pronti a un'offerta attorno ai 10 milioni di euro, cifra che si avvicina molto alla richiesta di 12 da parte della Juventus.

Oltre ai club di Premier League, è da non scartare l'ipotesi Bologna, con il tecnico Vincenzo Italiano che avrebbe indicato Mbangula come possibile erede di Dan Ndoye, obiettivo di mercato del Napoli.

Non solo Marsiglia, anche Everton e Leeds su Weah

Non c'è solo Mbangula nella lista delle cessioni in casa Juventus. Infatti sono tanti i calciatori con il futuro in bilico e tra questi c'è anche Timothy Weah. L'esterno francese ha tanti estimatori in giro per l'Europa e la sua avventura in bianconero potrebbe terminare in questa stagione.

Infatti oltre al Marsiglia di Roberto De Zerbi, ci sarebbe un forte interesse da parte dell'Everton ma anche del Leeds. La Juve non fa sconti dal punto di vista del cartellino e chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per cedere l'ex Lille.

Tramite queste due cessioni che andrebbero ad aggiungersi a quella di Nico Gonzalez che piace a diversi club europei, la Vecchia Signora avrebbe la liquidità necessaria per adoperare in entrata e completare la batteria di trequartisti a disposizione di mister Tudor. In primis, i bianconeri proveranno a riscattare Francisco Conceicao dal Porto con i Dragoes che chiedono i 30 milioni di euro pattuiti durante la scorsa sessione estiva di calciomercato.

Successivamente i bianconeri potrebbero ritornare alla carica per Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United.

I Red Devils vorrebbero una cessione a titolo definitivo e valutano l'esterno inglese tra i 25-30 milioni di euro. Più complicata è la pista che porta ad Ademola Lookman, che l'Atalanta cederebbe solo per una cifra attorno ai 50-60 milioni di euro. Inoltre l'attaccante nigeriano è uno degli obiettivi di mercato dell'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone.