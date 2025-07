Secondo il giornalista Gianni Balzarini, la sessione estiva di mercato della Juventus non sarebbe inferiore a quella delle altre big del campionato italiano, come Roma, Inter e Milan. A suo dire, tutte starebbero affrontando difficoltà economiche non facili da aggirare.

Juventus, Balzarini: 'Molti dicono che i bianconeri stiano facendo un mercato da provinciale, ma le altre non stanno meglio'

Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale YouTube e parlando del mercato della Juventus ha detto: "Mi hanno scritto in molti dicendo che i bianconeri stanno portando avanti una sessione di rafforzamento estiva da provinciale.

Poi però guardo anche il mercato degli altri e non mi sembra che si stiano muovendo in maniera trascendentale. Forse il Napoli sta facendo qualcosa di interessante, ma è partita da un colpo a costo zero come De Bruyne. Ha, inoltre, una grande possibilità che è quella di cedere Osimhen e di intascare 70-75 milioni. Sicuramente una cifra considerevole, ma non si è ancora sbloccata a causa dei problemi con il Galatasaray. Prendono poi Lucca, può essere considerato un fenomeno? È un buon giocatore ma per esempio alla Juve non piaceva e non è stato preso in considerazione".

Balzarini ha proseguito: "Leggo della Roma che per la prima volta nella sua storia si trova al 18 di luglio senza aver ancora ufficializzato un nuovo acquisto e con Gasperini, al quale sembra essere partita un po’ di stizza per questa situazione, perché gli era stato garantito che gli acquisti sarebbero arrivati.

Guardo il Milan che ha presentato Modrić, un giocatore di 40 anni che io avrei voluto nella Juventus, sia chiaro, dopodiché non è riuscito a prendere nessun altro. Guardo l'Inter che si è riportata a casa Pio Esposito, ha comprato Luis Enrique, sta facendo all-in per Lookman e probabilmente ce la farà. Perché? Perché questa offerta di 40 milioni risponde in sostanza a una promessa che era stata fatta al nigeriano l'anno scorso quando voleva andare al Paris Saint-Germain. Gli era stato detto: "Tu resta qui: se l’anno prossimo arriva un’offerta da almeno 40 milioni, ti lasciamo andare" e quindi è probabile che l'Inter riesca a fare l'operazione Lookman che è diversa dalla situazione Koopmeiners-Juve dell'anno scorso.

Però, ripeto, non mi sembra di vedere dalle altre parti dei mercati scoppiettanti, che facciano pensare a una Juve in ritardo".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Non riusciamo a confermare neanche i prestiti, non farei paragoni'

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus sul web: "Il Milan ha preso anche Ricci, il Napoli ha venduto Osimhen al prezzo che voleva, con i pagamenti che voleva e pure la clausola anti Italia. L'Inter è stata la prima a chiudere due acquisti durante il mondiale per club e ora punta Lookman. Non farei paragoni con la Juve che non riesce nemmeno a confermare i prestiti", scrive un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Io lo dico da mesi, il primo acquisto da fare era un vero direttore sportivo perché per poter ripartire serve una Forte società alle spalle con gente competente, è dai tempi di Marotta che non abbiamo più figure realmente competenti alle spalle".