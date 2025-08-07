Prosegue a fari spenti il calciomercato estivo del Crotone che sarebbe alla ricerca di rinforzi in attacco. L'ultimo nome accostato alla formazione di Emilio Longo sarebbe Giacomo Manzari del Bari. Il calciatore dovrebbe lasciare il club pugliese in questa finestra estiva con un futuro che potrebbe essere in Serie C, al Crotone. La formazione calabrese continuerebbe a trattare con la Roma per l'esterno offensivo della Primavera, Fabrizio Marazzotti.

Crotone, si guarda in casa del Bari per rinforzare l'attacco

Dopo l'arrivo di Mattia Maggio dovrebbe proseguire con l'arrivo di almeno altri due esterni offensivi il calciomercato estivo del Crotone.

Un nome nuovo è quello del 24enne Giacomo Manzari, sulla lista dei partenti al Bari. Il calciatore, nativo della stessa città dei Galletti, è reduce da un'annata che lo ha visto vestire sia la maglia biancorossa che quella della Carrarese, sempre in Serie B, totalizzando 16 presenze con 1 gol. In totale l'esterno offensivo è riuscito ad ottenere 480' minuti di gioco, troppo pochi per poter giocare con continuità. Il club pugliese sarebbe così intenzionato a mandarlo a giocare altrove, con porte aperte alla Serie C. Il Crotone sarebbe in queste ore interessato al suo profilo che non è l'unico seguito dalla dirigenza calabrese.

Crotone, interesse per Marazzotti della Roma

Un altro calciatore che piace al Crotone è Fabrizio Marazzotti della Primavera della Roma.

Il Crotone e la società giallorossa starebbero già trattando il ragazzo sulla base di una cessione a titolo definitivo in favore degli squali. La Roma, consapevole delle qualità del ragazzo, vorrebbe garantirsi un diritto di riacquisto futuro per mantenere il calciatore nel suo radar. Dopo il prestito di Kevin Bruno dal Sassuolo, il Crotone potrebbe attingere ancora ad un settore Primavera di una formazione di Serie A per avere qualità e freschezza nella rosa della stagione 2025-2026.

Le altre possibili operazioni del Crotone

Tra i calciatori in esubero nella rosa del Crotone figura il portiere Andrea Sala. Il calciatore, rientrato per fine prestito, è attualmente nel gruppo squadra ma dovrebbe partire nei prossimi giorni.

Per lui sarebbe giunto l'interesse dell'Audace Cerignola ma non è da escludere un trasferimento nel Girone A di Lega Pro. Sembrano essere ormai svaniti gli interessamenti del Benevento e della Reggina per Marco Tumminello e Jacopo Murano: i due attaccanti, salvo offerte dell'ultimo minuto, dovrebbero rimanere in Calabria. In difesa il Benevento avrebbe tralasciato la pista Riccardo Cargnelutti dal Crotone e lo stesso Nicolò Armini potrebbe rimanere a Crotone nonostante i sondaggi di Pescara e Campobasso.