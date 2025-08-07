Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Fabrizio Romano su X, il presunto obiettivo di mercato della Juventus Darwin Nunez avrebbe scelto di lasciare il Liverpool per accasarsi nell'Al-Hilal, club saudita guidato da Simone Inzaghi.

Darwin Nunez sfuma: l'uruguaiano andrà all'Al-Hilal di Simone Inzaghi

La Juventus dovrà cancellare un nome importante dalla lista dei centravanti seguiti in questa finestra di mercato: Darwin Nunez è ormai destinato a volare in Arabia Saudita. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano sul social X, l’attaccante uruguaiano del Liverpool sarebbe a un passo dall’Al-Hilal, club allenato da Simone Inzaghi.

La società saudita sarebbe pronta a versare 53 milioni di euro più bonus nelle casse dei Reds per assicurarsi il classe ’99, che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento. L’operazione, sebbene non ancora ufficiale, sembrerebbe ormai in dirittura d’arrivo, chiudendo così una delle opzioni valutate dalla dirigenza bianconera per rinforzare l’attacco. La Juve dovrà dunque guardare altrove per trovare un’alternativa a Kolo Muani, che resta l’obiettivo principale.

Sfuma anche Sesko: lo sloveno verso lo United per 76,5 milioni

Ma non è tutto. Anche un’altra pista sembra definitivamente sfumata per la Juventus. Benjamin Sesko, più suggestione che reale obiettivo nelle scorse settimane, è vicinissimo a trasferirsi in Premier League.

L’attaccante sloveno del Lipsia sarebbe prossimo a firmare con il Manchester United per una cifra vicina ai 76,5 milioni di euro. Un investimento importante da parte dei Red Devils che allontana ulteriormente il giocatore dalla Serie A e chiude un’altra porta alla dirigenza juventina, ancora alla ricerca di un centravanti di livello internazionale.

Kolo Muani resta l’obiettivo numero uno, ma il PSG spara alto

Alla luce di queste due importanti uscite di scena, la Juventus potrebbe essere costretta a concentrare tutti i propri sforzi sull’obiettivo principale: Randal Kolo Muani. Il bomber francese, classe ’98, resta il profilo preferito dalla dirigenza torinese per potenziare l’attacco in vista della prossima stagione.

Tuttavia, l’operazione si presenta tutt’altro che semplice: il Paris Saint-Germain avrebbe fissato il prezzo del cartellino a 60 milioni di euro, una cifra che costringerebbe la Juventus a valutazioni attente e, probabilmente, a cessioni strategiche prima di tentare l’affondo decisivo. In merito a questo discorso, sembrerebbe sempre più vitale per la Vecchia signora l'uscita di Dusan Vlahovic, centravanti attenzionato dal Milan e valutato circa 25 milioni di euro.