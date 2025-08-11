Secondo quanto riferito su Youtube dalla giornalista Fabiana Della Valle, la Juventus starebbe osservando l'evolversi della situazione in casa PSG fra il club parigino e Gianluigi Donnarumma, portiere dato in uscita per divergenze con la società transalpina.

Della Valle: 'Donnarumma? Un sogno bianconero da margini concreti'

La giornalista Fabiana Della Valle ha parlato su Youtube della Juventus e dell'indiscrezione di calciomercato che vorrebbe la società bianconera sulle tracce di Gianluigi Donnarumma: "L'estremo difensore italiano è considerato in uscita dal PSG, che è un po' una storia paradossale se si pensa alle parate che ha fatto in Champions League.

Eppure il calciatore adesso è stato messo alla porta, i parigini hanno preso un altro portiere, quindi Luis Enrique non lo considera più il titolare. Gigi è sempre stato il grande desiderio della Juve, trattato più volte quando c'era Raiola e soprattutto molto legato a Giorgio Chiellini. Quindi è inevitabile che con classe '99 in una situazione di uscita ci si domandi, ma è possibile che la Juventus vada a investire su di lui? È un sogno, un po' come Tonali, però secondo me ci sono dei margini concreti che sono legati anche al giocatore stesso".

Della Valle ha proseguito: "Partiamo dal presupposto che, come ho già detto, Chiellini e Donnarumma sono molto legati per questioni relative alla nazionale italiana.

Hanno giocato e vinto insieme anche un Europeo e la linea della Juve sarebbe proprio quella di andare a investire su giocatori italiani, rinforzando lo zoccolo duro azzurro che è stato poi sempre la spina dorsale del club bianconero. Naturalmente c'è anche un tema di sostenibilità economica e quindi in questo caso Donnarumma, che percepisce 12 milioni di euro a stagione, non si sposerebbe con la Juve. A quelle cifre ovviamente la società bianconera non è competitiva e quindi servirebbe un sacrificio da parte del calciatore. Oltretutto la Juventus ha già un portiere che è Di Gregorio e ovviamente non può pensare di tenerlo a fare il secondo dopo che ha fatto il primo anno alla Juve in questa stagione.

Però secondo me Di Gregorio potrebbe anche avere mercato e portare alla Juventus una ventina di milioni".

La giornalista ha concluso: "Resta il fatto che comunque il PSG dovrebbe fare un grande sforzo per cedere Donnarumma alla cifra più bassa possibile. L'estremo difensore ha un contratto in scadenza esattamente come quello di Vlahovic, quindi nel 2026 e di conseguenza è anche normale che il PSG non possa chiedere delle cifre astronomiche".

Juve, i tifosi rispondono a Della Valle: 'Non prendiamo Sancho, come possiamo acquistare Donnarumma?'

Le parole di Fabiana Della Valle hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Alla Juve serve un secondo portiere, non so se Donnarumma sarebbe disponibile a ricoprire quel ruolo, visto che Mattia Perin sembrerebbe chiedere la cessione" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi sottolinea: "Ma se non siamo riusciti a prendere Sancho dopo un anno, che probabilmente andrà alla Roma, come si può pensare a Donnarumma?".