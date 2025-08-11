Secondo quanto riportato dal giornalista Gianni Balzarini su YouTube, la Juventus avrebbe trovato l'accordo con Matt O'Riley, centrocampista attualmente in forza al Brighton. Ai bianconeri mancherebbe ancora il via libera del club inglese, che valuta il danese 30 milioni di euro.

Juventus, Balzarini: 'Il club bianconero ha trovato l'accordo con Matt O'Riley del Brighton'

"La Juventus ha già raggiunto l'accordo con O'Riley del Brighton, ex Celtic, per 5 milioni netti l'anno", questa è l'indiscrezione di calciomercato rilanciata su YouTube da Gianni Balzarini.

Il giornalista ha proseguito: "L'accordo è stato fatto con il giocatore, non ancora con il Brighton, che vuole 30 milioni di euro. Però la cosa mi fa pensare che, se viene preso questo danese, che non so se potrà far fare il salto di qualità perché, onestamente, non lo conosco, allora la trattativa con Douglas Luiz e il Nottingham Forest è effettivamente in stato avanzato e sta progredendo".

Proprio sul brasiliano e sulla prestazione da trequartista fatta con il Borussia Dortmund, Balzarini ha sottolineato: "La sua prova è stata convincente e qua si apre un file gigantesco. È stato un episodio? È stato un caso che abbia tenuto meno palla, che abbia giocato più di prima, che abbia cercato l'apertura, la verticalizzazione o che potesse andare anche alla conclusione?

Ce lo dirà forse la prossima partita, sempre che la giocherà con la maglia della Juventus. In tutto questo, bisogna tenere conto anche delle dichiarazioni di Tudor a fine partita: ha fatto intendere che lui ha mutato il suo giudizio su questo giocatore. Se prima, come Motta, non lo vedeva, ora, grazie al lavoro svolto e alle indicazioni fornite in quella mezz'ora col Borussia, Tudor stesso forse ha rivisto il proprio giudizio su questo calciatore".

Balzarini ha concluso: "Io ho visto un giocatore diverso, più veloce nell'esecuzione. È chiaro che adesso in me, come credo un po' in tutti, ci sia la curiosità di capire se si sia trattato di un episodio o se questo potrebbe essere un trend. Tudor l'ha detto: "Lo devo mettere là davanti", e infatti gli ha spostato la posizione, non regista basso, ma dietro le punte, dove può andare a fare gol.

Una delle caratteristiche che il giocatore, peraltro, aveva e di cui aveva parlato anche Thiago Motta un anno fa".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Douglas non può essere diventato improvvisamente un brocco'

Le parole di Balzarini, specie quelle su Douglas Luiz, hanno acceso la discussione sul web: "Io l’ho sempre detto, Douglas Luiz non può essere diventato brocco all’improvviso, non è un caso che ieri abbia giocato bene. Chi gli ha fatto male è Thiago Motta, umiliandolo e non facendolo mai giocare", scrive un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "Douglas deve essere impiegato nel suo ruolo che certamente non è davanti alla difesa. Non ha il fisico e, con la sua tecnica, deve giocare più in avanti. Tudor è sottovalutato ma è un grande e sa quello che fa".