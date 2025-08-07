Secondo quanto riferito ai microfoni di Juventibus dal giornalista Luca Momblano, il Milan penserebbe di avere in pugno il destino di Dusan Vlahovic, centravanti dato in uscita dalla Juventus. Il club rossonero sarebbe infatti consapevole della volontà del serbo di lasciare la squadra bianconera, ma di restare in Serie A.

Juventus, Momblano avverte: 'Il Milan pensa di avere la situazione Vlahovic in pugno'

"Un'offerta ufficiale del Milan alla Juventus per Dusan Vlahovic non è pervenuta, ma i rossoneri pensano di avere in pugno la situazione del serbo", questa è l'indiscrezione rivelata da Luca Momblano ai microfoni di Juventibus.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio dicendo: "A questo bisogna aggiungere una cosa, Thiaw sembra tagliato fuori dai giochi per la questione del centravanti serbo. I rossoneri, infatti, chiedono 30/35 milioni di euro per il difensore e il Newcastle sembrerebbe aver trovato un accordo di massima con lo stopper tedesco, che in Premier andrebbe a percepire il triplo di quanto prende in Italia. Quindi Tare potrebbe entrare in contatto con Comolli per il bomber classe 2000, mettendo sul piatto solo cash, anche se, e lo ribadisco, non c'è stata traccia di nessuna proposta ufficiale. Finora si sono registrati solo contatti esplorativi, ma l'offerta del Milan per Vlahovic non c'è".

Momblano ha proseguito: "Questo agita la Juventus?

Il giusto. Perché comunque i bianconeri hanno fatto un minimo controspionaggio e hanno verificato che i dialoghi tra Vlahovic e il Milan non solo esistono, ma sono anche molto propositivi. Quindi alla Continassa si aspettano che, in un tempo ristretto, le parti arriveranno a un punto di convergenza e da questo potrà nascere la prima offerta vera e propria per il numero 9. Ovviamente, credo che sarà al ribasso, ma prepariamoci a uno scenario che preveda solo soldi cash. La Juventus leggo che chiederà 25, ma è doveroso ricordare che la quota per evitare la minusvalenza è di circa 18 milioni".

Il giornalista ha concluso: "Kolo Muani dipende da Vlahovic? La Juve può dare tutte le garanzie che vuole all'attaccante e fare lo stesso col PSG, però è ovvio che la situazione del serbo un po' condiziona.

Va anche detto che il classe 2000 ha fatto capire per vie traverse alla società piemontese di voler restare in Serie A, indirizzando così la Juve a un polo di dialogo molto preciso".

Vlahovic, anche la Roma accostata al serbo ma il suo ingaggio resta un problema

Restando sul tema Vlahovic, il serbo non avrebbe catturato l'attenzione solo del Milan, ma anche della Roma. La formazione guidata da Gian Piero Gasperini vorrebbe cambiare il proprio centravanti, mandando via Dovbyk e prendendo un bomber più adatto agli schemi del tecnico piemontese. Vlahovic rientrerebbe in questa lista di profili, ma il suo ingaggio, 12 milioni di euro a stagione, rappresenterebbe un ostacolo troppo complicato da raggirare per il club capitolino.