Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Sandro Sabatini, la sessione estiva di calciomercato in corso della Juventus sarebbe bloccata da 3 elementi difficili da piazzare, Dusan Vlahovic, Douglas Luiz e Nico Gonzalez.

Calciomercato Juventus, Sabatini: 'La sessione di rafforzamento estiva dei bianconeri è bloccata da Vlahovic, Luiz e Nico'

Il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato su Youtube la situazione apparentemente in stallo della Juventus sul mercato dicendo: "Il club piemontese sta facendo il miglior mercato possibile senza chiedere i soldi a John Elkann.

Questa è la situazione dopo la prima decina di giorni di agosto, quindi quando ne mancano circa il doppio alla fine del mercato. Perché è una situazione che va considerata e commentata anche in maniera positiva: va elogiato il lavoro, se pure appena abbozzato di Comolli insieme a Chiellini, Tudor e anche di Modesto che è l'ultimo arrivato nello staff dirigenziale. E' un lavoro però che procede a rilento perché la Juventus ha tre tappi che bloccano il mercato e questi si chiamano, ovviamente, Dusan Vlahovic, Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Non sono tre giocatori semplicemente da vendere, ma sono tre giocatori da vendere per prendere poi giocatori che abbiano le stesse competenze e giochino nello stesso ruolo".

Sabatini ha proseguito: "La situazione più semplice da risolvere in teoria è quella del serbo ma il punto quale è? È che più passa il tempo, più il prezzo del suo cartellino è destinato a scendere. Il coltello dalla parte del manico ce l'ha il giocatore, che è vero rischia un anno in panchina o in tribuna ma che sa che certe situazioni la Juve sarà costretta a chiudere. Perché Vlahovic sta bloccando Kolo Muani, per il quale la Juventus ha già l'accordo e sta aspettando quindi di affondare il colpo col PSG. Credo che comunque ogni soluzione potrà avvenire dopo ferragosto e penso che l'attaccante sia destinato al Milan".

Il giornalista ha proseguito: "Nico Gonzalez è un giocatore evidentemente in sovrannumero alla Juventus, se non altro per una questione numerica, in quanto nel suo ruolo ci sono due titolari sui quali è stato fatto un investimento importante Conceicao e Yildiz.

Solo che anche per Nico Gonzalez devi trovare un acquirente che vada bene al giocatore, un compito non semplice da portare a termine. Ecco perché l'argentino alla fine potrebbe anche restare e magari giocare in una posizione più avanzata".

Infine Sabatini ha detto: "Douglas Luiz è l'ultimo elemento in uscita ma devo dire che tra il brasiliano visto in Premier League con l'Aston Villa e lo Hjulmand dello Sporting Lisbona che stanno accostando alla Juve, io scelgo ancora il calciatore sudamericano. In ogni caso se la Juve riuscisse a sostituire Douglas con il danese sarebbe una buona operazione, ma ci vorrà eventualmente ancora tempo".

Juve, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Comolli cerca di risolvere le sciagure di chi c'era un anno fa'

Le parole di Sabatini hanno acceso il dibattito sul web: "Comolli cerca di ridurre le sciagure fatte da chi c'era l'anno scorso e soprattutto di non fare più acquisti assurdi e costosi" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Sandro tutto corretto ma il campionato parte il 24 agosto ed alla chiusura del mercato verranno giocate 2 giornate".