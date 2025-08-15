Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto su YouTube, il Nottingham Forest sarebbe disposto a mettere sul piatto oltre 30 milioni di euro per acquistare dalla Juventus Douglas Luiz, centrocampista brasiliano considerato in uscita ormai da settimane.

Juventus, Moretto: 'Il Nottingham è pronto a pagare Douglas oltre 30 milioni di euro'

"Douglas Luiz è vicino al ritorno in Premier League", così ha esordito Matteo Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della notizia: "Il centrocampista brasiliano è in uscita dal club bianconero ormai da diverse settimane ed è sempre stato considerato fuori dal progetto di Tudor.

Finora non c'era mai stata una squadra che si fosse avvicinata alle richieste della Juventus, vale a dire una cessione a titolo definitivo e questo perché Luiz è reduce da una stagione con poche luci e molte ombre. Il giocatore non è mai riuscito a inserirsi realmente nel mondo Juve e con la giornata di oggi si avvicina il suo ritorno in Inghilterra. La destinazione? Il Nottingham Forest. Sono previsti, nelle prossime 48/72 ore, dei contatti tra le due società e questo fine settimana potrebbe essere decisivo per il futuro del regista".

Moretto ha proseguito: "Il Nottingham ha nettamente staccato la concorrenza di Everton e West Ham per Douglas Luiz, aprendo a un suo trasferimento a titolo definitivo.

Posso dire che il club inglese sta valutando un'offerta superiore ai 30 milioni di euro per Douglas Luiz. Ovviamente, la Juventus è disposta ad ascoltare ed è aperta a queste condizioni. Insomma, saranno ore davvero importanti per il ventisettenne, che è sempre più vicino al ritorno in Premier League, una notizia che va in controtendenza rispetto a quello che si era registrato nelle ultime settimane, quando nessun club si era avvicinato al centrocampista con intenzioni serie".

Il giornalista ha poi parlato di quello che potrebbe essere il possibile sostituto di Luiz: "Al posto del brasiliano sta prendendo sempre più forma la candidatura di Matt O'Riley. Il mediano del Brighton è stato cercato in passato da Atalanta e Napoli, e l'ex ds bianconero Cristiano Giuntoli aveva già provato a portarlo alla Continassa.

Accadde praticamente un anno fa, quando l'operazione Koopmeiners sembrava essersi bloccata e il toscano provò a sondare il terreno per il danese.

Juve, i tifosi rispondono a Moretto: 'Speriamo Luiz non vada via'

I tifosi sul web hanno commentato le parole di Moretto: "Douglas Luiz speriamo non vada via. Inoltre non credo possa essere ceduto per 30 milioni, si farebbe minusvalenza", sostiene un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Beh dai, a oggi la Juve se la gioca con Atalanta, Roma per aggiudicarsi 'fenomeni' come O’Riley o Sancho. Tra l’altro siamo a pochi giorni dall’inizio del campionato e a parte cercare in ogni modo di vendere giocatori fuori progetto o peggio non abbiamo acquisito alcun calciatore di livello su ruoli chiave come centrocampo o trequarti".