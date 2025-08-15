Nelle scorse ore il giornalista Claudio Zuliani ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale ha sottolineato come la Juventus che sta costruendo Damien Comolli con Igor Tudor è sostanzialmente la stessa che ha chiuso quarta in classifica la scorsa stagione.

Zuliani: 'La squadra di quest'anno è praticamente quella della scorsa stagione'

"La Juve di oggi è uguale a quella di un anno fa", così Claudio Zuliani ha riassunto il suo pensiero rispetto alla campagna rafforzamenti effettuata finora dal club bianconero. Il giornalista ha proseguito: "So che questo è il pensiero di moltissimi tifosi bianconeri e in effetti non gli si può dare torto.

Perché a oggi, questa squadra è praticamente la stessa di quella che finiva il campionato a giugno. Kolo Muani, che sembra davvero vicino, è già stato a Torino cosi come Francisco Conceicao. Ok c'è Joao Mario al posto di Alberto Costa, ma parliamo di una sostituzione di un calciatore che ha passato sei mesi in bianconero. Altri ancora potrebbero poi uscire dopo un anno a dimostrazione del fatto che il progetto impostato nella scorsa stagione non è stato digerito bene dal comparto squadra".

Zuliani ha poi continuato il suo discorso dicendo: "La Juventus di ieri ha finito il campionato centrando il quarto posto con fatica, mentre questa di oggi parla di campionato da vertice e di scudetto. Cos'è che ci siamo persi nel mezzo in questo discorso?

È molto semplice, ovvero un'annata in cui il direttore tecnico e l'allenatore hanno dimostrato di essere un po' presuntuosi e lo dico con il massimo rispetto. In questa stagione invece, il direttore tecnico, quello generale e l'allenatore almeno finora si stanno dimostrando molto più lungimiranti e pazienti con la situazione. Ci vuole calma e quella fiducia che molto di noi hanno riposto anche a chi, la scorsa stagione, ha completamente fallito".

Juve, i tifosi rispondono a Zuliani: 'Questa è una squadra forte'

Le parole di Zuliani hanno acceso il dibattito fra i suoi followers: "Hanno una comunicazione istituzionale riconoscibile e uniforme, sono attenti a non fare passi più lunghi della gamba per evitare di sommare errori pesanti a ulteriori errori del passato.

A oggi stanno dando giustamente come priorità il sistemare la rosa, cercando di non commettere altre sbavature e rimpolpando una squadra che per me è ottima. Il fatto di vederla scarsa è dovuto alla passata stagione, ma i motivi erano da attribuire più alla gestione di allenatore e dirigente che altro", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Lo ripeto da tempi non sospetti, prima cioè della conferma di Tudor. Il croato ha dichiarato che con tre innesti di qualità la squadra sarebbe stata competitiva ai massimi livelli, ebbene uno sarà Bremer, l’altro può essere Kolo Muani e la conferma di Conceicao, il terzo ritengo si possa trovare nella rosa ampia, magari recuperando Koop e Luiz".