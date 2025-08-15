La Juventus sta vivendo giorni intensi sul fronte mercato, con la priorità di sbloccare alcune operazioni in uscita per poter poi intervenire in entrata. Come rivelato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, i bianconeri sono impegnati in una trattativa con il Nottingham Forest per Douglas Luiz. Il noto giornalista di mercato ha spiegato così la situazione: “Adesso il Nottingham Forest vuole concentrarsi sul centrocampo, quindi va avanti su Douglas Luiz, contatti in corso con la Juventus. Il giocatore è pronto a dire sì al Nottingham Forest, ottimo rapporto tra i suoi agenti e il Forest, ma a questo punto bisogna trovare un accordo con la Juventus, trattativa in corso tra i due club sulla formula e sulle cifre”.

Dunque, l’operazione è entrata in una fase delicata: Douglas Luiz è pronto a lasciare Torino dopo appena una stagione, ma resta da trovare la quadra definitiva tra le parti su cifre e modalità di trasferimento. L’intenzione del centrocampista brasiliano sembra chiara, così come quella del club inglese, che ha già un buon feeling con gli agenti del giocatore.

Si cerca un nuovo centrocampista

Fabrizio Romano ha, inoltre, aggiunto un dettaglio importante sulla strategia della Juventus, sottolineando il ruolo centrale di Damien Comolli nelle mosse di mercato: “E nel frattempo ricordatevi che, se va via Douglas Luiz, la Juve prende un centrocampista. Anche per Musah i contatti stanno andando avanti.

In questo momento, è un po’ più avanzata l’operazione Douglas Luiz”. Questo significa che la cessione del brasiliano aprirebbe immediatamente lo spazio per un nuovo innesto a centrocampo.

L’uscita di Douglas Luiz, arrivato la scorsa estate tra grandi aspettative, rappresenterebbe una svolta nella mediana bianconera. La Juventus, infatti, sembra intenzionata a rinfrescare il reparto con un profilo giovane e dinamico, capace di garantire corsa, qualità e duttilità tattica.

Tudor aumenta il minutaggio

Intanto, sul campo, Igor Tudor continua a lavorare con la squadra in vista dell’amichevole di domani, 16 agosto, contro l’Atalanta, ultimo test di prestigio prima dell’inizio della stagione ufficiale.

L’allenatore croato vuole dare ulteriore minutaggio ai titolari, così da affinare automatismi e condizione fisica. Per questo, ci si aspetta di vedere in campo dal primo minuto giocatori come Francisco Conceição, Kenan Yildiz, Jonathan David, Khéphren Thuram e Manuel Locatelli.

Un punto interrogativo resta legato a Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, reduce dalla rottura del legamento crociato, ha già disputato diverse amichevoli in questa estate, ma lo staff tecnico vuole gestirlo con attenzione. La priorità di Tudor è averlo al top per la prima giornata di campionato contro il Parma, evitando rischi inutili nella fase di preparazione.

La Juventus si muove su un doppio binario: da un lato il campo, con Tudor impegnato a definire l’undici titolare in vista dell’esordio stagionale; dall’altro il mercato, con Comolli al lavoro per concretizzare la cessione di Douglas Luiz e aprire la strada a un nuovo colpo a centrocampo.