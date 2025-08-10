Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto su Youtube, attualmente nessun club in circolazione avrebbe la volontà di mettere sul piatto 30 milioni di euro per Douglas Luiz, centrocampista in uscita dalla Juventus. Secondo Moretto, la situazione del brasiliano sarebbe, quindi, bloccata e si potrebbe muovere solamente nel caso in cui le pretese del dg Damien Comolli si ammorbidissero.

Juventus, Moretto parla chiaro: 'Nessun club, neanche in Premier League, sembra disposto a mettere 30 milioni per Luiz'

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Matteo Moretto, ha parlato sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Riferendosi alla Juventus e alle cessioni in casa bianconera, ha detto: "Sicuramente una delle tematiche più importanti alla Continassa è quella di trovare una soluzione in uscita per quanto riguarda Douglas Luiz. Chiaramente il calciatore è fuori dai piani di Igor Tudor e della società, ma quello che ci risulta è che, ad oggi, non c'è ancora un accordo sulla formula relativa alla sua vendita. È molto probabile che questa situazione riguardante il futuro del brasiliano si possa protrarre nel tempo e possa rappresentare un tema da ultimi giorni di mercato. La grande difficoltà riguarda la formula, perché la Juventus vorrebbe in tutti i modi cedere Douglas Luiz a titolo definitivo, ma, ad oggi, nessuna squadra, nemmeno in Premier League, è intenzionata a investire 30-40 milioni per comprarlo".

Moretto ha proseguito: "Ecco perché la formula migliore sarebbe un prestito con diritto che può diventare obbligo. Però la situazione ad oggi è ferma: non ci sono grandissime novità sostanziali sul tema. Douglas piace a diversi club di Premier, soprattutto all'Everton, al Nottingham Forest e al West Ham: il vero ostacolo, però, riguarda la formula dell'operazione. Vedremo se la Juventus, nel corso delle prossime settimane, potrà ammorbidirsi in questo senso".

Il giornalista, infine, ha parlato del Milan: "Dopo l'uscita di Thiaw, il club rossonero si concentrerà su un difensore che possa prendere il posto del tedesco. Ad oggi, il primo nome è quello di Pietro Comuzzo della Fiorentina. Vedremo se, nel corso della settimana, i dialoghi potranno evolversi.

So che al Milan sono arrivate tantissime offerte dopo che Thiaw è partito per l'Inghilterra ma i rossoneri hanno le idee ben chiare".

Calciomercato Juve, le mancate cessioni bloccato le strategie di Comolli

Le cessioni bloccate in casa Juventus stanno mettendo in crisi il direttore generale Damien Comolli. In un clima di autofinanziamento economico, uscite del calibro di Douglas Luiz, Nico Gonzalez o Dusan Vlahovic appaiono fondamentali per permettere alla Vecchia Signora di incassare nuova liquidità, ma le richieste del club piemontese, unite a una serie di contingenze, starebbero bloccando il tutto, facendo passare giorni preziosi e innervosendo non poco un ambiente che non registra nuovi rinforzi da settimane.