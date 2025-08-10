La Juventus è pronta a muoversi con decisione per riportare a Torino Randal Kolo Muani. L’attaccante francese è un obiettivo prioritario della dirigenza bianconera, che sta lavorando per riprenderlo il prima possibile. Il club vede in lui un rinforzo ideale per il reparto offensivo e non intende farsi sfuggire l’occasione di riportarlo in maglia bianconera, dove aveva già lasciato un segno positivo.

A confermare l’interesse e lo stato avanzato della trattativa è stato anche il giornalista Fabrizio Romano, tramite un post su X: “La Juventus mantiene la fiducia di riuscire a concludere l’affare Randal Kolo Muani questo mese”.

La priorità dei bianconeri è Kolo Muani

La Juventus vuole arrivare a Kolo Muani indipendentemente dal futuro di Dusan Vlahovic. Ciò significa che il francese non viene visto come un’alternativa all’attaccante serbo, ma come un rinforzo complementare, utile a dare più opzioni a Igor Tudor in vista della seconda parte di stagione.

Anche il giocatore, dal canto suo, sembra avere le idee molto chiare. Lo stesso Romano ha infatti aggiunto: “Randal, come detto, ha parlato solo con la Juventus questa settimana: finora non ha avuto contatti con Newcastle e Spurs”.

Nonostante l’interesse di alcuni club inglesi, Kolo Muani sembra intenzionato a rifiutare qualsiasi altra proposta pur di tornare alla Juventus.

Qui, infatti, ha trovato un ambiente in cui si è sentito valorizzato, instaurando un ottimo rapporto con Igor Tudor e adattandosi perfettamente al gioco dell’allenatore croato.

La Juventus lavora anche ad altre operazioni di mercato

Parallelamente, la dirigenza bianconera continua a monitorare altre piste di mercato. In difesa e a centrocampo si seguono diverse opzioni, con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente la rosa. Tuttavia, prima di poter procedere con nuovi innesti, sarà necessario sbloccare alcune cessioni.

In uscita restano nomi importanti: Douglas Luiz, Daniele Rugani e Tiago Djaló sono tra i principali indiziati a lasciare Torino nelle prossime settimane. La loro eventuale partenza permetterebbe di alleggerire il monte ingaggi e di liberare risorse per completare le operazioni in entrata.

Un altro dossier aperto riguarda Nico Gonzalez. L’argentino sembra destinato alla cessione e, qualora dovesse andarsene, la Juventus potrebbe tentare un affondo per Jadon Sancho del Manchester United.