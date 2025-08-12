Secondo quanto dichiarato dall'ex calciatore Michele Padovano ai microfoni del canale YouTube del giornalista Claudio Zuliani, la Juventus dovrebbe puntare con decisione su Gianluigi Donnarumma, in uscita dal PSG, e uno tra Kim del Bayern Monaco e Giovanni Leoni del Parma.

Juventus, Padovano: 'I bianconeri dovrebbero prendere Donnarumma e uno fra Kim o Leoni'

L'ex calciatore Michele Padovano è stato intervistato su YouTube da Claudio Zuliani e parlando della Juventus e di cosa avrebbe bisogno sul mercato il club bianconero, ha detto: "Secondo me per essere competitiva, come lo è sempre stata, necessita di tre o quattro giocatori importanti.

In questo momento c'è libero Donnarumma: anche se Di Gregorio ha fatto bene, Gigio è un'altra cosa. Per la difesa a me piace molto Kim, ma in alternativa c'è anche Leoni del Parma, che sta facendo bene. Quindi punterei a creare una linea centrale italiana composta da Donnarumma, Leoni e magari Tonali. Chiaramente, è un mio pensiero, sono convinto che la dirigenza non avrà bisogno dei miei consigli, ma mi piace dire quello che penso, quindi io credo che questi siano giocatori sicuramente importanti e spero che qualcuno possa arrivare".

Su Tudor: "La Juventus ha cercato altri allenatori all'inizio, prima Conte, poi Gasperini, per infine ripiegare su Tudor, quindi se io fossi in lui sarei arrabbiato.

Perché chiaramente cercherei di dimostrare quello che è il mio valore in maniera importante. Quindi Tudor avrà una grande opportunità, perché allenare la Juventus è una grandissima opportunità. Il carattere non gli manca, il senso di appartenenza neanche e spero che riuscirà a trasmetterlo ai giocatori in maniera importante, in maniera veloce e rapida, ma soprattutto vincente".

Su Yildiz, Padovano ha detto: "È un giocatore che mi piace molto, ha delle grandissime qualità, credo che sia un calciatore importante. Però, come tutti i grandi, ha bisogno del supporto di una squadra strutturata. Quindi io sto aspettando che la Juventus gli dia una mano sotto questo punto di vista. Perché lui potrà diventare un vero campione se avrà la possibilità di giocare in una grande squadra.

Quindi, in questo momento, ci sono dei lavori in corso, stanno cercando di creare una nuova Juventus, anche a livello di comunicazione. Andrei cauto, però, con i paragoni tra Yildiz e Del Piero, perché Alex ha fatto delle cose straordinarie, mentre il turco le qualità le ha sicuramente. Però, secondo me, deve essere supportato da un club importante, cosa che in questo momento la Juventus non è".

Juve, i tifosi rispondono a Padovano: 'Mancano ancora tre o quattro pezzi a questa squadra'

Le parole di Padovano hanno acceso il dibattito sul web: "Sono completamente d'accordo con Padovano. A questa squadra mancano ancora tre o quattro giocatori per competere per grandi obiettivi", scrive un utente su YouTube.

Un altro aggiunge: "Con tutti i disastri fatti in passato, è molto difficile riaggiustare tutto in poco tempo. Tornasse Kolo Muani e un centrocampista 'di peso' saremmo a posto. Ricordiamoci che siamo arrivati quarti senza la difesa titolare e con continui infortuni".