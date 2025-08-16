Secondo quanto riportato su Youtube dal giornalista sportivo Gianni Balzarini, il Nottingham Forest avrebbe spedito alla Juventus la sua prima offerta da 30 milioni di euro per l'acquisizione di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dato in uscita dal club e che Damien Comolli valuterebbe 40 milioni di euro. Questo per evitare una minusvalenza rispetto ai 50 milioni investiti un anno fa dalla società piemontese.

Balzarini: 'Arrivata la prima offerta del Nottingham Forest per Douglas Luiz, si parla di 30/35 milioni di euro'

Gianni Balzarini ha spiegato: "È arrivata la prima vera offerta del Nottingham Forest per Douglas Luiz e si parla di una cifra fra i 30 e i 35 milioni di euro.

Ovviamente non essendo all'interno della Continassa non si può pretendere si sapere la cifra esatta ma le indiscrezioni indicano una cifra molto simile a quella appena citata. Perché però Comolli vorrebbe ricavare 40 milioni di euro dalla cessione del brasiliano? Perché la vendita di Barrenechea e di Iling-Junior non era connessa all'acquisto di Douglas Luiz e i club non fecero uno scambio, ma due operazioni separate. Quindi il centrocampista sudamericano è arrivato dall'Aston Villa per 50 milioni di euro e di conseguenza la Juventus sta provando a non registrare una minusvalenza".

Balzarini ha proseguito: "Il calciatore infatti pesa a bilancio sui 40 milioni di euro, che è la cifra che vorrebbe incassare.

In ogni caso penso che la Juventus farà un piccolo sacrificio in tal senso e ne incasserà di meno. È chiaro quindi che le buone prestazioni che ha fatto Douglas Luiz nelle ultime uscite amichevoli non sono servite a far cambiare idea a una società che da sempre è decisa a cedere il calciatore. Poi non credo che nessuno si strapperebbe i capelli se dovesse restare, ma ormai appare difficile credere che qualcosa possa cambiare in maniera cosi decisiva da far rimanere il giocatore a Torino".

Il giornalista ha infine concluso: "Questa sarà la settimana nella quale dovrebbe ufficializzarsi il ritorno di Kolo Muani per una cifra totale di 55 milioni di euro. Il PSG ne avrebbe voluti 10 di più, ma Comolli è stato bravo a farsi scontare una buona somma.

I bianconeri stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli ma ormai l'intesa c'è e quindi il più sembrerebbe fatto".

Juve, se partisse Luiz i bianconeri potrebbero accelerare per O'Riley

Con l'eventuale uscita di Douglas Luiz, la Juventus si troverebbe una pedina in meno a centrocampo. Un'assenza che il direttore generale Damien Comolli vorrebbe poi tamponare con l'acquisizione di Matt O'Riley.

Il mediano danese attualmente in forza al Brighton verrebbe valutato dalla società britannica circa 30 milioni di euro, la stessa somma che la Juve potrebbe incassare per Luiz.