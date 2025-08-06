La fascia destra è tornata un cantiere aperto per la Juventus. Dopo la cessione ormai ufficiale di Timothy Weah all’Olympique Marsiglia per una cifra complessiva di circa 18 milioni di euro bonus inclusi, il club bianconero sarebbe tornato attivo sul mercato alla ricerca di un rinforzo specifico per la corsia destra. Un’esigenza acuita dal nuovo assetto tattico introdotto da Igor Tudor, che richiede braccetti e quinti in grado di coprire tutta la fascia con continuità ed equilibrio.

L’arrivo di Joao Mario, reduce da un’esperienza positiva al Porto, rappresenta un primo passo per tamponare la partenza dell’americano, ma non basta, soprattutto se si considera anche la partenza di Alberto Costa.

L’intenzione della dirigenza sarebbe quella di dotare Tudor di almeno due esterni di ruolo da poter alternare senza perdere intensità e qualità nel corso della stagione, soprattutto considerando i carichi imposti dal modulo fluido e dispendioso del tecnico croato. In quest’ottica, Comolli, braccio operativo del club sul mercato, ha cominciato a sondare diversi profili, alla ricerca del giusto compromesso tra affidabilità, esperienza e prospettiva. E tra i nomi circolati nelle ultime ore spicca quello di Wilfried Singo, esterno classe 2000 attualmente in forza al Monaco.

Singo, un passato al Torino e un futuro da scrivere

Vecchia conoscenza della Serie A per il suo passato con la maglia del Torino, Singo è un profilo che avrebbe attratto l'attenzione di Comolli per diverse ragioni: conosce già il campionato italiano, ha dimostrato buone doti atletiche e offensive, e negli due anni ha compiuto un ulteriore salto di qualità nel Principato, aumentando il proprio valore di mercato.

Il Monaco lo prelevò nell’estate del 2023 per circa 8 milioni di euro e oggi il suo cartellino si aggira attorno ai 15 milioni. Oltre a questo Singo rappresenterebbe anche un profilo futuribile, in quanto appena venticinquenne e quindi potenzialmente rivendibile in un futuro neanche troppo lontano.

La trattativa non è ancora in fase avanzata, ma il nome è sul tavolo della scrivania di Comolli. Molto dipenderà anche dalle uscite e da come evolveranno le situazioni interne, ma è evidente che la Juventus voglia costruire una corsia destra solida e dinamica.

Juventus, sfuma il nome di Pubill, Molina costa tanto

Per la corsia di destra, come normale che sia, Comolli avrebbe individuato anche altri profili oltre a quello di Singo ma fra questi va depennato Marc Pubill.

Il terzino spagnolo ex Almeria ha infatti da poco firmato un contratto quinquennale con l'Atletico Madrid. Proprio nella rosa dei "Colchoneros" ci sarebbe un altro fluidificante che piacerebbe a Comolli, vale a dire Nahuel Molina: l'argentino apparirebbe ai margini del profilo di Simeone ma il suo cartellino, si aggirerebbe attorno ai 30 milioni di euro. Praticamente il doppio di quanto costerebbe Singo.