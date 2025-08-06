In casa Juventus tiene banco il futuro di Douglas Luiz, sempre più vicino alla cessione. Il centrocampista brasiliano piace a diverse squadre europee, in particolar mondo al Fenerbahce di Josè Mourinho, il club turco potrebbe decidere di intavolare uno scambio con i bianconeri, inserendo il cartellino di Amrabat come parziale contropartita tecnica. Per il centrocampista ex Aston Villa avrebbero manifestato un concreto interesse anche Everton e Nottingham Forest.

Il Fenerbahce insiste per Douglas Luiz

Douglas Luiz, reduce da una stagione difficile a Torino condizionata dagli infortuni, è sempre più vicino a lasciare la Juventus.

La Vecchia Signora non è però disposta a fare sconti, e per il mediano brasiliano, chiede una cifra che si aggira attorno ai 35-40 milioni di euro. Sono diverse le squadre interessate al centrocampista ex Aston Villa, tra queste c'è anche il Fenerbahce. Stando alle ultime notizie di calciomercato, il club guidato da Josè Mourinho, sarebbe pronto ad un'offerta attorno ai 15-18 milioni di euro più il cartellino di Sofyan Amrabat come contropartita tecnica.

Per Douglas Luiz avrebbe manifestato un concreto interesse anche il Nottingham Forest. Sullo sfondo c'è l'Everton, che avrebbe individuato nel mediano della Juventus le caratteristiche ideali per rinforzare il centrocampo.

Idea Sangarè per il centrocampo

La cessione di Douglas Luiz, andrebbe di fatto a sbloccare il mercato in entrata della Juventus, che vorrebbe regalare a Igor Tudor un centrocampista che rispecchi perfettamente le sue idee tattiche. Viste le difficoltà nell'arrivare agli obiettivi primari come Ederson e Hjulman, il club bianconero sta valutando possibili alternative, e tra queste spunta anche quella che porta a Ibrahim Sangarè, centrocampista ivoriano in forza proprio al Nottingham Forest.

Con il club inglese c'è già aperto il discorso Douglas Luiz, e i bianconeri avrebbero sondato il terreno anche per il classe 97, che nella passata stagione ha collezionato 13 presenze. I Forest valutano il 27enne non meno di 15-20 milioni di euro.

Sangarè rappresenterebbe un buon colpo per rinforzare la mediana bianconera, in quanto darebbe diverse alternative al tecnico croato. Fisicità, duttilità ed intelligenza tattica, sono tutte caratteristiche che farebbero del mediano ivoriano un elemento importante per il nuovo centrocampo bianconero.