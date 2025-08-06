Nelle scorse ore il giornalista Mirko Di Natale ha voluto sgonfiare le indiscrezioni di calciomercato che vorrebbero la Juventus su Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona. Secondo Di Natale, infatti, il centrocampista danese verrebbe considerato cedibile dalla società lusitana solo se qualcuno si presentasse con 80 milioni di euro, la cifra corrispondente alla sua clausola rescissoria.

Calciomercato Juventus, Di Natale: 'Hjulmand è considerato incedibile dallo Sporting e valutato 80 milioni di euro'

Le ultime indiscrezioni di calciomercato in casa Juventus vorrebbero il club bianconero pronto a cedere gli ultimi esuberi, tra tutti Douglas Luiz, per poi puntare su un mediano che possa potenziare il centrocampo di Igor Tudor.

Secondo molti addetti ai lavori il primo nome in vetta alla lista stilata dal direttore generale Damien Comolli sarebbe Morten Hjulmand, regista ex Lecce che da due anni gioca nello Sporting Lisbona. Tuttavia, secondo le indiscrezioni riportate su X dal giornalista Mirko Di Natale, la trattativa fra i due club coinvolti sarebbe tutt'altro che semplice: "Provo a fare il punto sul mediano danese: la Juve ha avuto contatti informali - anche recenti - sia con lo Sporting Lisbona che con l'entourage del ragazzo. La società portoghese lo considera indispensabile e valuta per il centrocampista un rinnovo annuale con adeguamento salariale al rialzo. Clausola rescissoria da 80 milioni, ma ora è difficile trattare coi portoghesi.

Un mese fa si poteva ragionare con offerte da 40 milioni, oggi no". Una notizia, che qualora venisse confermata, eliminerebbe di fatto Hjulmand dai papabili candidati per il centrocampo della Juventus.

Restando in tema mercato ma spostandosi sulla difesa, Di Natale ha analizzato un altro profilo accostato alla Juve in questi giorni: "La società bianconera continua a essere interessata a Jeff Chabot dello Stoccarda. Ci sono stati di recente dei nuovi contatti per lui. Nel caso in cui uscisse un difensore, il centrale tedesco resta tra i più apprezzati. Il prezzo d'uscita è tra i 20/25 milioni di euro".

Juventus, la preoccupazione pervade i tifosi bianconeri sul web: 'Hjulmand non arriverà mai'

Le indiscrezioni di Mirko Di Natale su Hjulmand hanno indispettito più di un tifoso sul web: "Ergo, non arriverà mai.

La coppia titolare sarà Locatelli-Thuram, si proverà a rilanciare Koopmeiners tra i due e verrà preso un rincalzo, considerando la presenza di McKennie", scrive sconfortato un tifoso.

Un altro poi, vedendo la situazione delle uscite in casa Juventus, sottolinea: "Quindi vendiamo Douglas Luiz per prendere? Nessuno. Vendiamo Weah per prendere? Nessuno. Vendiamo Miretti per prendere? Nessuno".