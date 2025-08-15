Secondo quanto riportato su X dallo speaker esperto di calciomercato Edoardo Mecca, la Juventus potrebbe reinvestire i soldi incassati con le probabili cessioni di Nico Gonzalez e Douglas Luiz negli acquisti di Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, Randal Kolo Muani del PSG e un centrocampista non ancora individuato.

Calciomercato Juventus, Mecca: 'Le cessioni di Nico e Douglas Luiz porteranno Molina, Kolo Muani e un mediano'

La sessione di calciomercato della Juventus sembrerebbe potersi sbloccare e questo grazie ad alcune cessioni che la vecchia signora starebbe lentamente portando a termine.

Lo speaker Edoardo Mecca su X ha quindi fatto il punto della situazione, rispetto a chi uscirà dalla Continassa e chi ci entrerà: "Le cessioni di Weah e Mbangula sono servite per portare Conceicao; le cessioni di Nico e Douglas Luiz liberano il posto per l’esterno (Molina?), Kolo Muani e un mediano. Da vedere se si riesce anche a far uscire Kelly e Vlahovic. In quel caso si andrebbe ad aggiungere un altro tassello. Restano poi anche le cessioni degli altri esuberi in rosa".

Proprio al centravanti serbo Mecca ha dedicato un secondo messaggio: "Io fossi in Vlahovic me ne andrei a qualsiasi costo. Ormai il pubblico l’ha scaricato e lo fischia per qualsiasi errore. E per un attaccante che deve riprendersi è la condizione peggiore.

Mai come in questo caso cambiare aria è la soluzione migliore per tutti. E lo dico io che all’arrivo di Dusan ero felicissimo, l’ho difeso anche oltre il difendibile e ho creduto tantissimo in lui".

Nello specifico, Mecca fa riferimento alla contestazione ricevuta da Vlahovic in occasione del match amichevole giocato dalla Juventus contro la Next-Gen, quando una fetta non indifferente di tifosi bianconeri hanno puntato l'attaccante serbo in uscita dalla Continassa dedicandogli fischi.

Infine lo speaker ha dedicato un commento alla notizia che sta tenendo banco da ieri, il possibile passaggio di Manu Kone dalla Roma all'Inter: "Gasperini considera il francese un perno di centrocampo, quello su cui costruire la nuova Roma.

Se accetta la cessione, vuol dire che ha garanzie su tre acquisti di livello".

Juve, i tifosi rispondono a Mecca: 'Serve un attaccante alla Sancho'

Le parole di Mecca hanno catturato l'attenzione di tantissimi dei suoi followers: "Per sostituire Nico, bisogna prendere un esterno offensivo, quindi un'ala che fa anche l’esterno di centrocampo o trequartista. Molina è un terzino destro che gioca anche da esterno di centrocampo, ma non è il giusto rimpiazzo di Nico. Se non Sancho, serve comunque un attaccante" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Francamente: non riesco a capire la cessione di Douglas. Giocatore con Yildiz più forte tecnicamente; Poi fischiamo se c’è uno che non stoppa la palla o è incapace di un passaggio decente".