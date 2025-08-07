L’attaccante classe 2008, Demba Sall Samb, ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus, legandosi al club bianconero fino al 30 giugno 2028.

Nell’ultima stagione, Demba Sall Samb con l’Under 17 della Juventus, in 18 presenze ufficiali ha realizzato 8 gol, risultando decisivo nel cammino della squadra, che ha raggiunto le semifinali del campionato nazionale di categoria.

Samb è un attaccante dal fisico imponente e dallo stile di gioco moderno, capace di abbinare potenza, velocità e tecnica. Punta centrale di riferimento, si fa notare per la sua capacità di proteggere il pallone, giocare spalle alla porta e aprire spazi per i compagni.

È dotato di una buona finalizzazione, sia con i piedi che di testa, e mostra grande aggressività in area di rigore. La sua prestanza atletica lo rende difficile da contenere nei duelli individuali, mentre il suo senso del gol e la determinazione sotto porta lo rendono un profilo interessante per il futuro.

Prestito annuale all'Empoli per Demba Sall Samb

Dopo aver firmato il contratto, per Samb è già arrivato il momento di affrontare una nuova sfida. La Juventus ha ufficializzato il suo trasferimento in prestito annuale all’Empoli. Questa esperienza lontano da Torino è pensata per favorire la sua crescita in un ambiente diverso, ma altrettanto impegnato nello sviluppo dei giovani talenti. Il club toscano è da tempo un punto di riferimento nella valorizzazione dei calciatori emergenti, e per Demba rappresenta una grande occasione per accumulare minuti di gioco, esperienza e nuove competenze.

La Juventus continuerà a monitorare attentamente i suoi progressi, sperando che questa esperienza all’Empoli possa diventare un trampolino di lancio verso un futuro sempre più vicino al calcio professionistico di alto livello. Le capacità non mancano, ora toccherà a lui dimostrare sul campo di meritare la fiducia che gli è stata data.

Il punto sul mercato della Juventus Primavera

La Juventus dimostra ancora una volta grande attenzione verso il proprio settore giovanile, investendo con decisione nella crescita dei talenti della Primavera. Il club bianconero considera lo sviluppo dei giovani una componente fondamentale per costruire il futuro, alternando nuovi innesti promettenti a prestiti mirati per favorire la maturazione dei propri calciatori.

In questa sessione di mercato, sono arrivati diversi giocatori da realtà italiane e internazionali come Bamballi (Lione), Biggi (Como) e Del Fabro (Udinese), mentre altri, come Samb (Empoli) e Giardino (Perugia), sono stati ceduti in prestito o a titolo definitivo per accumulare esperienza.