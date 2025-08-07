Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Luca Momblano, la Juventus avrebbe aggiunto il nome di Andrey Santos del Chelsea alla lunga lista di centrocampisti che Damien Comolli valuterebbe. Infatti il club bianconero avrebbe intenzione di potenziare almeno con un grande colpo una mediana che avrà bisogno di qualità e geometrie da aggiungere in vista della prossima stagione. Il dg francese starebbe comunque pensando a tanti nomi tra cui Marten Hjulmand dello Sporting Lisbona o Ibrahim Sangaré del Nottingham Forest.

Per i bianconeri spunta un nome nuovo a centrocampo, quello di Andrey Santos del Chelsea

Secondo quanto rivelato dal giornalista Luca Momblano nel corso della trasmissione Twitch Juventibus, la Juventus avrebbe inserito un nuovo nome nella lista dei centrocampisti monitorati per rafforzare la rosa a disposizione di Igor Tudor: si tratta di Andrey Santos, giovane talento brasiliano classe 2004 attualmente sotto contratto con il Chelsea.

Il calciatore, reduce da un’esperienza molto molto positiva vissuta con la maglia dello Strasburgo, è ritenuto un profilo interessante per età, potenziale e caratteristiche tecniche. Il club londinese lo valuterebbe intorno ai 30 milioni di euro, una cifra importante ma che potrebbe rientrare nelle disponibilità della società bianconera nel caso in cui andasse a buon fine la cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest, operazione che potrebbe portare nelle casse juventine proprio una somma simile.

Tanti nomi sul tavolo di Comolli per potenziare un centrocampo che ha bisogno di geometrie

Tuttavia, Santos non è l’unico nome sul taccuino della dirigenza juventina. Restano vive altre piste per rinforzare la mediana. Tra i profili più ambiti, ma anche più complicati da raggiungere, c'è quello di Morten Hjulmand dello Sporting Lisbona. Il centrocampista danese, grande protagonista nell’ultima stagione in Portogallo, sarebbe considerato incedibile dal club lusitano, a meno che qualcuno non si presenti con una proposta da 80 milioni di euro, cifra corrispondente alla clausola rescissoria inserita nel suo contratto.

Decisamente più accessibile appare invece Sofyan Amrabat, oggi in forza al Fenerbahce, valutato circa 15 milioni di euro.

Il marocchino rappresenterebbe un’opzione esperta e a costi contenuti. Infine, resta in piedi anche la candidatura di Ibrahim Sangaré, centrocampista del Nottingham Forest. In questo caso, l’operazione potrebbe inserirsi in un discorso più ampio che coinvolgerebbe anche Douglas Luiz, in una sorta di intreccio di mercato che potrebbe favorire un doppio movimento tra Inghilterra e Italia.