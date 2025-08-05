Tra i molti profili accostati alla Juventus, quello di Lucas Beraldo potrebbe rappresentare una delle vere sorprese di questa sessione di mercato. Attualmente in forza al PSG, il forte difensore brasiliano sarebbe un giocatore piuttosto apprezzato da Igor Tudor, con la società bianconera che dovrebbe comunque cedere almeno un difensore prima di tentare l'eventuale affondo. Da capire anche la formula del trasferimento, con il club francese che non volendo perdere Beraldo, punterebbe a un prestito annuale.

Caratteristiche tecniche di Beraldo

Giocatore che si distingue per l’eleganza nei movimenti, Beraldo è un difensore che ha nelle corde un'ottima tecnica personale, la capacità di costruire l’azione dal basso e una certa duttilità tattica.

Nonostante la giovane età, il difensore brasiliano si mette spesso in mostra in campo per la grande personalità e per l’ottima visione di gioco. Caratteristiche che unite alla tecnica di base, permettono al giocatore di costruire la manovra nella trequarti della propria squadra sia con il fraseggio stretto, sia uscendo palla al piede dalla propria difesa. Fisicamente dotato (188 cm d’altezza), Beraldo è anche un ottimo colpitore di testa e un marcatore piuttosto tenace.

Il possibile impiego di Lucas Beraldo con Tudor

L'eventuale ingaggio dell’attuale difensore del PSG da parte della Juventus darebbe a Tudor maggiori soluzioni tattiche. Infatti, intenzionato a schierare una difesa a tre, l'allenatore croato vedrebbe nel brasiliano il profilo ideale da impiegare sia nel ruolo di centrale difensivo che di braccetto sinistro in un 3-5-2, oppure in un 3-4-2-1.

Grazie alle sue doti tecniche, Beraldo può agire anche nel ruolo di terzino sinistro, offrendo al tecnico bianconero maggiori soluzioni difensive qualora opti per una difesa a quattro. Soluzione che potrebbe diventare piuttosto importante in partite nelle quali è necessaria maggiore copertura. Infine, la sua abilità nel lancio lungo e nei passaggi corti, renderebbero Beraldo un elemento fondamentale per superare il pressing avversario e dare il via alle azioni offensive.

Juve e PSG starebbero trattando anche per Kolo Muani

Il calciomercato della Juventus però non si fermerebbe al solo reparto difensivo. Attraverso le possibili indicazioni di Tudor, ormai da qualche tempo la società bianconera starebbe trattando con il PSG anche Kolo Muani, attaccante francese rientrato a Parigi dopo gli ultimi sei mesi giocati in prestito proprio tra le file bianconere.

Tuttavia, nonostante il giocatore non faccia più parte dei piani sportivi del PSG e abbia più volte mandato segnali di gradimento su un suo possibile ritorno a Torino, l’eventuale trattativa appare piuttosto complessa per via di un disaccordo sulla formula del trasferimento da applicare per il giocatore da parte dei due club, con la Juve che punterebbe a un nuovo prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni e la società transalpina che invece vorrebbe cedere subito il giocatore a titolo definitivo.