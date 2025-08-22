La Juventus avrebbe deciso di puntare in maniera decisa su Edon Zhegrova già in questa sessione di calciomercato. Secondo alcune indiscrezioni e attraverso il suo agente Hasan Çetinkaya, l’esterno offensivo destro kosovaro avrebbe già trovato un accordo di massima con la società bianconera, con un’intesa quinquennale a 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. La valutazione che il Lille fa del cartellino del giocatore è di 25 milioni di euro circa.

Il contratto di Zhegrova scade nel 2026

Calciatore versatile, in grado di giocare all'occorrenza sia da esterno offensivo sinistro che nel ruolo di trequartista, Zhegrova preferisce esprimersi come supporto per l’attacco posizionandosi nella parte destra del campo.

Posizione dove il nazionale kosovaro riesce a sfruttare al meglio il suo piede sinistro per rientrare e calciare in porta, per crossare o per dettare l'ultimo passaggio.

Dotato di eccellenti doti tecniche, della capacità di destreggiarsi nel fraseggio stretto e nella precisione nei lanci lunghi verso i compagni, Zhegrova ha nelle corde anche un'ottima visione di gioco. Il contratto tra il giocatore e Lille scade nel giugno 2026, con la Juventus che potrebbe aspettare gli ultimi giorni di mercato per tentare di portare il calciatore a Torino per una cifra non superiore ai 18 milioni di euro.

Zhegrova: come potrebbe giocare con Tudor

L’esterno kosovaro potrebbe diventare l'uomo giusto per la fascia destra nel 3-4-2-1 che il tecnico croato avrebbe in mente.

Questo perché Igor Tudor potrebbe sfruttare appieno le capacità di dribbling e l’abilità nel saltare l'uomo dall'esterno kosovaro, garantendo così ripartenze veloci e superiorità numerica alla squadra.

Oltre a diventare un’ottima spalla per Jonathan David e una valida alternativa per la trequarti offensiva bianconera, nei pensieri del tecnico croato, Zhegrova dovrebbe diventare nella Juventus un giocatore in grado di alzare qualitativamente il reparto offensivo a sua disposizione, bravo nel scardinare le difese avversarie, nel creare occasioni e assist gol per i compagni.

Il Liverpool starebbe pensando a Vlahovic

Per mantenere in ordine i conti e per non rischiare di perdere giocatori a parametro zero, la Juventus sarebbe comunque chiamata a sfoltire la rosa già in questa sessione di mercato.

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Torino ci sarebbe anche Dusan Vlahovic. Per vari motivi, l'attaccante serbo non farebbe più parte dei piani tecnici futuri bianconeri e una sua cessione consentirebbe alla Juventus di alleggerire il monte ingaggi (il giocatore percepisce 12 milioni di euro l’anno) e di incassare una cifra vicina a 25 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, sul serbo ci sarebbe un certo interesse da parte del Liverpool che dopo aver acquistato Etikite, starebbe valutando un nuovo innesto per l'attacco di Arne Slot.