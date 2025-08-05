L'opinionista Luca Gramellini ha commentato sul proprio canale Youtube la suggestione di calciomercato che nasce a seguito dell'intervista di Gleison Bremer alla Gazzetta dello Sport e che vedrebbe la Juventus accostata al nome di Neymar.

Gramellini schietto: 'Neymar spero rimanga lontano da Torino, è un calciatore al tramonto della carriera'

"Neymar alla Juventus? Spero rimanga più lontano possibile da Torino" questo è il commento piuttosto diretto effettuato da Luca Gramellini nel suo ultimo video su Youtube. L'opinionista, commentando l'indiscrezione nata a seguito delle parole di Bremer sull'asso brasiliano, ha poi aggiunto: "La notizia ha solleticato la fantasia del tifoso medio bianconero ma credo che non ci sia nulla di reale dietro alle dichiarazioni del difensore bianconero.

Mi sembra evidente infatti che si sia costruito un castello inesistente su questa vicenda e aggiungo io anche fortunatamente. Non ci sono riscontri per poter immaginare Neymar alla Juventus, visto soprattutto il lavoro che ha in mente Comolli. Stiamo parlando infatti di un calciatore ormai al tramonto della propria carriera e non vedrei un motivo per il quale doverlo accogliere alla Continassa. Non c'é nulla di concreto fortunatamente, perché già quando era in auge consideravo Neymar un calciatore dalle caratteristiche non apprezzabili".

Gramellini ha poi parlato di un calciatore che invece fa già parte della rosa bianconera, Manuel Locatelli: "Per quanto provi stima nei suoi confronti e per quanto lo consideri un calciatore che da sempre tutto alla squadra, faccio fatica a pensare ad una Juve che primeggia in campionato e in Europa con l'ex Sassuolo in campo.

A oggi però vanno dette le cose come stanno e per Tudor e prima ancora per Motta, Locatelli è il fulcro della mediana nonché il capitano della squadra, una cosa che mi lascia perplesso e non poco. Questo vuol dire che la società non ha intenzione di aumentare il tasso tecnico in quella zona di campo".

I tifosi rispondono a Gramellini: 'Neymar è un ex giocatore'

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione fra i suoi follower: "Neymar? È un ex giocatore per un campionato come la serie A, in cui sarebbe stato poco adatto anche qualche anno fa, per insofferenza ai falli e spiccate attitudini provocatorie durante il gioco. Quanto a Locatelli ne avessimo di giocatori con la sua "anima bianconera".

Il problema della Juve di oggi è proprio la carenza di questa identità e forza propulsiva" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Su Neymar credo tu abbia perfettamente ragione: non è mai stato il grandissimo giocatore che veniva dipinto, neppure quando era nel pieno della carriera".