Il calciomercato della Juventus potrebbe riservare una clamorosa sorpresa per la fascia destra. Nonostante l'obiettivo principale resti ancora Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, le possibili difficoltà che starebbero sorgendo nella trattativa potrebbero spingere i bianconeri a sondare il nome di Alexis Saelemaekers. Anche se a oggi non ci sarebbe stato nessun contatto diretto con il Milan, il cartellino del giocatore belga viene valutato non meno di 25 milioni di euro, con il club rossonero che potrebbe valutare la cessione solo di fronte a offerte irrinunciabili.

Saelemaekers alternativa a Molina

L'interesse per l’esterno belga non è nuovo da parte della Juventus e il suo profilo potrebbe tornare di moda anche in questa sessione di mercato nel caso in cui l'affare Molina non andasse in porto.

Nelle ultime ore la strada che porta al giocatore argentino, valutato non meno di 25 milioni di euro dall'Atletico Madrid, si sarebbe raffreddata. Questo perché Molina viene ritenuto incedibile dal club spagnolo e parte integrante dello scacchiere tattico dell'allenatore Diego Simeone. Motivi che potrebbero spingere la dirigenza bianconera a valutare altri profili tra cui appunto quello di Saelemaekers.

Possibili contatti con l’entourage di Saelemaekers

Dopo aver messo in mostra tutte le sue doti tecniche e tattiche nell'ultima stagione giocata in prestito alla Roma, l’esterno belga è tornato al Milan.

Considerato un elemento chiave da parte di Max Allegri e un giocatore tatticamente utile per il Milan, a oggi non risulterebbero contatti diretti tra le due società, ma solo un sondaggio da parte della Juventus con l’entourage di Saelemaekers.

A Torino, l’attuale giocatore del Milan diventerebbe una pedina preziosa per Igor Tudor. Il tecnico bianconero potrebbe eventualmente impiegarlo a tutta fascia sia nel 3-5-2 che nel 3-4-2-1, chiedendo al giocatore una continua spinta offensiva, sovrapposizioni e un supporto alla difesa.

Inoltre, la capacità di crossare e di trovare la profondità da parte di Saelemaekers diventerebbe un'arma in più per l'attacco bianconero, con Tudor che potrebbe proporre il belga come esterno offensivo in un 4-3-3, oppure come trequartista dietro le punte.

La Juve segue anche Zhegrova

L'interesse per Saelemaekers non sarebbe l'unica mossa di questo mercato della Juventus. I bianconeri starebbero infatti monitorando con attenzione anche Edon Zhegrova, esterno del Lille e altro nome che potrebbe rappresentare una valida alternativa a Molina.

Il 25enne kosovaro viene considerato un profilo dalle caratteristiche che piacciono molto a Tudor e all’attacco bianconero porterebbe rapidità, tecnica e capacità di agire su entrambe le fasce. Valutato 25 milioni di euro circa dal Lille, Zhegrova ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 e la Juventus potrebbe aspettare la fine di questa sessione di mercato per cercare di strapparlo ai francesi a poco più di 15 milioni di euro.