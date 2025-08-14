Alberto Aquilani, alla sua prima stagione sulla panchina del Catanzaro, si prepara a guidare i giallorossi nella sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo questo venerdì 15 agosto alle ore 18:30. In conferenza stampa, il tecnico dei calabresi ha voluto rimarcare i pilastri della sua filosofia: coraggio, personalità e umiltà. “Sto bene qui – ha raccontato – il mio stato d’animo dipende dalla reazione della squadra. Noi siamo il termometro della nostra gente: se trasmettiamo energia, la città la restituisce amplificata”.

Il legame con i tifosi, secondo Aquilani, è uno degli ingredienti fondamentali per affrontare una stagione impegnativa: "Ho trovato un gruppo disponibile, aperto mentalmente e pronto a lavorare con serietà".

Il mister ha chiarito che, pur con possibili variazioni tattiche, l’idea di gioco resterà chiara e coerente, per creare continuità e identità.

Aquilani tra mercato e organico: 'Incompleti ma motivati'

Parlando di organico, Aquilani non ha nascosto le lacune: "Siamo incompleti, ma le motivazioni non mancano", aggiungendo: "Serve competitività all’interno della squadra". Ha chiesto rinforzi mirati, soprattutto in mezzo al campo e sugli esterni, sottolineando che l’obiettivo non è solo aumentare il numero di giocatori ma alzare il livello qualitativo.

Uno dei punti più delicati del calciomercato riguarda la posizione di Biasci, attaccante centrale nel progetto giallorosso ma ancora incerto sul futuro.

"Deve decidere in fretta cosa vuole fare – ha detto il tecnico del Catanzaro – perché il gruppo ha bisogno di certezze".

Catanzaro, la sfida col Sassuolo e lo spirito di squadra

Il match contro il Sassuolo, al Mapei Stadium, sarà il primo test ufficiale della stagione e servirà a misurare il lavoro fatto finora. Aquilani chiede ai suoi di affrontare la partita con coraggio e compattezza, consapevole che affrontare una squadra di Serie A non sarà semplice. “Il risultato conta – ha ammesso – ma voglio vedere uno spirito che rispecchi il nostro pubblico e la nostra storia”.

Il tecnico ha elogiato figure simbolo come Iemmello, capace di dare esempio ai compagni, e ha riservato parole di incoraggiamento per Pompetti, fermo per infortunio ma destinato a essere un tassello importante al rientro.

Sul neo acquisto Liberali, l'allenatore ha affermato di vederlo più in una posizione centrale che relegato sulla fascia, dove comunque può essere impiegato. L’obiettivo, ribadisce Aquilani, è costruire passo dopo passo un Catanzaro riconoscibile, in grado di affrontare chiunque a viso aperto.