Il Crotone avrebbe posto l'attenzione sull'esterno d'attacco della Primavera della Roma, Fabrizio Marazzotti. Il calciatore, classe 2005, potrebbe trasferirsi a titolo definitivo ai rossoblù. La società calabrese gli avrebbe proposto un contratto triennale, ma la Roma vorrebbe mantenere un diritto sulla futura vendita del calciatore. Il Crotone intanto si starebbe muovendo anche su altri due profili: Giacomo Manzani del Bari ed Ernico Piovanello della Juve Stabia.

Marazzotti, un possibile talento per rosa di mister Longo

Dopo aver seguito la trafila nel settore Primera della Roma l'attaccante Fabrizio Marazzotti potrebbe affrontare la sua prima stagione tra i professionisti.

Il Crotone, dopo Kevin Bruno del Sassuolo, vorrebbe infatti portare a casa anche un'attaccante di prospettiva. Per Marazzotti sarebbe già pronto il contratto di tre anni con il Crotone, ma le due società starebbero concordando i dettagli legati alla formula del trasferimento.

Nell'ultima stagione con la casacca della Primavera giallorossa Fabrizio Marazzotti ha totalizzato 37 presenze con 6 gol e 4 assist.

Crotone in cerca di attaccanti

In queste ore il Crotone sarebbe alla finestra anche per altri due profili, più esperti e di categoria superiore. Si tratta di Giacomo Manzani, attaccante in uscita dal Bari e di Enrico Piovanello, calciatore di proprietà della Juve Stabia.

Il club deve però anche valutare eventuali cessioni per fare spazio ai nuovi acquisti.

Difficile, se non impossibile, arrivare al momento a Michele D'Ausilio, attaccante dell'Avellino che sembra prossimo al trasferimento al Catania. Pare scemare anche la possibilità di un arrivo a Crotone dell'attaccante Diego Peralta, reduce da una buona parentesi al Trento.

Crotone, le altre possibili operazioni estive

Non solo acquisti ma anche cessioni. Il Crotone dovrà snellire l'organico e uno dei calciatori indiziati a partire è l'estremo difensore Andrea Sala. Per lui nei giorni scorsi è stata formulata l'ipotesi di un approdo all'Audace Cerignola, ma a lui si sarebbero interessati anche club del girone A di Lega Pro.

Ha estimatori in Serie C anche il difensore centrale Nicolò Armini: il Pescara lo aveva puntato nelle scorse settimane, ma anche il Campobasso l'aveva preso in considerazione senza affondare il colpo.

Intanto al Siracusa piacerebbe Federico Ricci per l'attacco.

In attacco il Crotone sembra ormai aver deciso la conferma di Marco Tumminello, il cui trasferimento al Benevento è saltato a un passo dalla firma.