Secondo quanto riportato su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, se il Milan dovesse accelerare per Rasmus Hojlund del Manchester United, abbandonerebbe la pista Dusan Vlahovic. Il centravanti della Juventus, a un solo anno dalla scadenza del suo contratto, secondo Balzarini potrebbe quindi diventare un problema serio per la vecchia signora.

Balzarini: 'Se il Milan va su Hojlund è chiaro che abbandona la pista Vlahovic'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato su Youtube della situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus e del possibile allontanamento del Milan dal serbo: "Effettivamente c'è un po' di preoccupazione in più adesso sul tema Vlaovic, per il semplice fatto che se il Milan chiude il discorso di prestito con Hojlund è chiaro che abbandonerebbe la pista Vlahovic.

Perché i rossoneri avrebbero in rosa Jimenez, avrebbe il centravanti danese e a questo punto non ci sarebbe più la necessità di avere anche il bomber serbo e questo va a complicare ulteriormente le cose".

Balzarini su un altro tema caldo in casa Juventus, ossia Jadon Sancho, ha detto: "L'inglese è sempre lì ma sul suo profilo ci sono da fare due chiarimenti: il primo, molto dipenderà dalla partenza eventuale di Nico Gonzalez che sembra adesso abbia chiesto la cessione. L'argentino vuole giocarsi i mondiali e quindi avere minutaggio per essere convocato. Il secondo punto sarebbe legato a una valutazione sui comportamenti di Sancho che sarebbero stati poco professionali in passato. Su questo aspetto però mi sento di recriminare, perché mi sembra strano che la dirigenza bianconera scopra certe cose solo ora.

Voglio dire, sono attitudini del calciatore che si conoscevano già da prima e sono certo che alla Continassa ne fossero già informati. Quindi non credo che sia quella la valutazione che sta facendo Comolli. Il problema vero è che deve partire prima Nico Gonzalez, dopodiché si può liberare la pista Sancho. Tutto qua".

Balzarini ha infine concluso dicendo: "Entro stasera farò delle verifiche sull'indiscrezione che vorrebbe un ritorno di fiamma della Juventus per Tonali. Ci sarebbe un intrigo importante con scambi di giocatori, ma voglio saperne di più personalmente".

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Gianni io terrei Vlahovic a prescindere per dare un messaggio a tutti questi signori calciatori.

Perché se tieni la linea dura con il giocatore che guadagna di più gli altri seguono a ruota", scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Il Milan può tirare la corda finché vuole su Vlahovic. I piani B e C ci sono ed ecco Hojlund".