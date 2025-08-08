Il Crotone potrebbe ben presto regalarsi un nuovo calciatore. Enrico Piovanello, classe 2000, è pronto a prolungare la sua avventura con la Juve Stabia: secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il calciatore veneto firmerà a breve un rinnovo contrattuale che lo lega alla società campana fino al 30 giugno 2028. Ma dopo il prolungamento, Piovanello dovrebbe essere ceduto in prestito al Crotone in Serie C. I rossoblù, parallelamente, starebbero trattando Giacomo Manzari del Bari e Fabrizio Marazzotti della Roma.

L'esperienza al Trapani e il futuro al Crotone: la crescita di Piovanello

Nel corso della seconda metà della scorsa stagione, Piovanello ha giocato in prestito al Trapani, un’esperienza che gli ha permesso di acquisire maggiore maturità. Sebbene la stagione non sia stata facile, il calciatore ha saputo mettere in mostra le sue qualità.

Piovanello, che ha già collezionato 28 presenze e quattro reti con la maglia della Juve Stabia, è considerato una pedina importante in Serie C e se dovesse effettivamente trasferirsi a titolo temporaneo al Crotone, potrebbe rappresentare un rinforzo di spessore per i calabresi.

Dall'arrivo di Maggio all'interesse per Manzari del Bari

Negli ultimi giorni il Crotone ha ufficializzato l'arrivo di Mattia Maggio al Crotone, operazione condotta con la formula del prestito con obbligo di riscatto con la Reggiana.

Il calciatore, che lo scorso anno ha giocato in Serie B, si è già aggregato alla rosa di Emilio Longo.

Ma il Crotone potrebbe non fermarsi qui: i rossoblù starebbero trattando con il Bari l'acquisto dell'esterno offensivo Giacomo Manzari, in uscita dal club pugliese. Sempre in attacco il Crotone starebbe trattando con la Roma per l'attaccante della Primavera giallorossa, Fabrizio Marazzotti.

Crotone, gli altri nomi accostati

Sembra intanto gradualmente svanire la possibilità da parte del Crotone di arrivare all'esterno offensivo Michele D'Ausilio dell'Avellino. Il calciatore dovrebbe trasferirsi al Catania. C'è anche un altro nome circolato nei giorni scorsi è quello dell'attaccante Diego Peralta, in uscita proprio dal club etneo.

In uscita, in caso di offerte potrebbero essere ceduto uno dei due portieri fra Andrea Sala e Francesco D'Alterio. In attacco nessuno dovrebbe muoversi in questa finestra di trattative: il tecnico Emilio Longo dovrebbe avere ancora in rosa Marco Tumminello, Guido Gomez e Jacopo Murano.