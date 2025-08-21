Lois Openda Lipsia nel caso in cui dovesse saltare Kolo Muani.

Sarebbe questa la strategia che starebbe prendendo corpo nelle ultime ore in casa Juventus, con il dg Comolli pronto a rinforzare l'attacco dei bianconeri.

Il preferito rimane comunque Randal Kolo Muani, con il club juventino e il PSG che continuano a dialogare senza sosta per trovare la quadra.

Se Salta Kolo Muani ipotesi Openda, ma la prima scelta è sempre il francese

Il bottino di Openda con i tedeschi è di tutto rispetto: 41 gol e 18 assist in 91 partite per un calciatore di 25 anni e dunque ancora in grado di alzare il proprio livello.

Il punto però non è tanto tecnico quanto economico: se è vero infatti che il belga potrebbe occupare tutte le posizioni dell'attacco diventando una sorta di jolly, è infatti da considerare che il Lipsia vuole tra i 55 e i 60 milioni di euro. Molto più dunque di quanto non chiede il PSG per Kolo Muani: dati i 10 milioni di prestito già versati l'anno scorso dai bianconeri, Juventus e PSG dialogano infatti sulla base di un altro prestito da ulteriori 10 milioni più obbligo di riscatto tra i 35 e i 45 milioni di euro.

L'impressione dunque è che se davvero i bianconeri dovessero abbandonare la pista Kolo Muani lo farebbero solo per acquisire un calciatore dall'impatto economico sui conti molto meno roboante, perchè in ballo al momento c'è solo una questione di soldi.

Il calciatore è di fatti già stato a Torino, conosce l'ambiente e il tecnico, ed è subito stato decisivo. Tutti elementi che andranno più che verificati nel caso in cui alla Continassa si dovesse alla fine puntare su un altro profilo.

Ancora aperti i casi Vlahovic e Nico Gonzalez

Se la Juventus non ha ancora chiuso per Kolo Muani, o non esplora concretamente piste alternative come quelle che conducono ad Openda, è anche per via di alcune cessioni bloccate. Su tutte quella di Nico Gonzalez, per il quale non si è ancora trovato un accordo con l'Atletico Madrid.

Sembra invece definitivamente sfumata la pista che conduce all'addio di Vlahovic: il serbo vuole restare a Torino per portare a compimento il proprio contratto e andare via a zero l'anno prossimo.

In entrata si cerca sempre un mediano, prende vita la suggestione Rabiot

Guardando adesso al centrocampo, nelle ultime ore ha preso vita una piccola suggestione legata al possibile ritorno di Adrien Rabiot.

La Juventus ha appena concluso la cessione di Douglas Luiz e mancherebbe dunque anche solo numericamente un elemento a centrocampo, ecco che il francese, appena messo fuori rosa dal Marsiglia, potrebbe essere l'occasione giusta.

L'OM vuole tra 18 e 20 milioni di euro: quello di Rabiot sarebbe un ritorno, dato che l'ex PSG ha già vestito i colori bianconeri in 212 occasioni, firmando 22 gol e 16 assist.