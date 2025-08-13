Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale sottolinea come il centravanti della Juventus Dusan Vlahovic avrebbe rifiutato il corteggiamento di un club di Premier League non specificato ma ricco e che non parteciperà alle coppe europee.

Calciomercato Juve, Balzarini: 'Sarei curioso di sapere il nome del club inglese e facoltoso che Vlahovic ha rifiutato'

"Un ricco club inglese che non fa le coppe ha fatto un'offerta a Vlahovic da lui rifiutata", questo è quanto riferito da Gianni Balzarini nel suo ultimo video su Youtube.

Il giornalista ha proseguito: "Sarei curioso di sapere quale è la squadra in questione a cui il serbo ha detto di no. Non penso sia il Manchester United, anche se i "Red Devils" non parteciperanno a competizioni europee in questa stagione. Dico questo perché poi si sarebbe risaputo se dietro al classe 2000 ci fosse stato lo United. In ogni caso questo ci darebbe la conferma che Vlahovic abbia in testa almeno due cose, o restare in Serie A e quindi andare nel Milan di Allegri o quello di vendicarsi sportivamente della Juventus, che lo ha messo ai margini, rimanendo a Torino. In ogni caso non sono d'accordo con chi pensa che il serbo potrebbe essere il secondo attaccante nelle gerarchie di Tudor.

Secondo me, Vlahovic si metterebbe nelle condizioni di essere considerato come il centravanti da impiegare solo nelle situazioni più limitative, come la Coppa Italia o nel caso in cui i due attaccanti titolari mancassero".

Il giornalista restando in tema Juventus ha poi concluso il suo video parlando di un altro attaccante: "All'acquisto di Kolo Muani manca ancora l'ultimo tassello, serve ancora qualcosina, un piccolo tesoretto da aggiungere. Non bisogna dimenticare in tal senso che la Juve dovrà pagare lo stipendio a Thiago Motta per i prossimi due anni, garantendo all'italo brasiliano 4 milioni di euro netti a stagione. Sono cifre che devono essere conteggiate nell'ambito di un bilancio da mantenere equilibrato e che quindi non possono essere ignorate".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Tenere Vlahovic svogliato e disinteressato sarebbe un errore'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione fra i tifosi: "Avere in panca un Vlahovic svogliato, menefreghista, disinteressato e magari ricoperto di fischi dallo Stadium sarebbe l'errore più grave. La soluzione è una sola, prendere Kolo subito prima che si accasi da un'altra parte. Altrimenti sarà un disastro" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Che sia chiaro, Vlahovic non è stato messo alla porta da nessuno, bensì è sempre stato elogiato dai tifosi, tant'è vero che si diceva non segnasse per colpa di Allegri. Ha avuto una marea di occasioni con Motta che non è stato in grado di sfruttare, dopodiché è arrivato tudor che lo ha sostenuto sin dal primo giorno, dandogli ulteriori opportunità. Quindi dopo avere indicato i fatti nudi e crudi della vicenda, dico che Vlahovic ce la deve avere solo e soltanto con sé stesso".