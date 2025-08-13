Secondo quanto riferito su X dal giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto, il Milan avrebbe intensificato i contatti con Rasmus Hojlund, centravanti danese dato in uscita dal Manchester United. Una notizia, che se confermata, non farà sicuramente piacere alla Juventus, società in aperto dialogo coi rossoneri per il passaggio a titolo definitivo di Dusan Vlahovic.

Milan, per Moretto i rossoneri avrebbero accelerato per Hojlund

Le ultime indiscrezioni di calciomercato arrivate su X dal giornalista Matteo Moretto saranno destinate a rimescolare le carte per quanto riguarda il valzer delle punte in Serie A.

"Il Milan alza il pressing per Rasmus Hojlund. L’attaccante apre al trasferimento in rossonero, e nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per avanzare nelle trattative. Operazione in prestito oneroso (5/6 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 45 milioni di euro" ha scritto Moretto, anticipando quella che potrebbe diventare una svolta decisiva per il mercato rossonero. Una scelta, portata avanti evidentemente dal duo composto da Tare e Allegri e che permetterebbe al Milan di garantirsi un attaccante dal potenziale ancora inespresso, senza spendere in questa sessione di mercato grandi cifre.

Calciomercato Juventus, se il Milan punta Hojlund ci sarebbe una concorrente in meno per Vlahovic

L'accelerazione del Milan su Hojlund, se confermata, rischierebbe però di avere effetti collaterali pesanti in casa Juventus. Il motivo è semplice: Dusan Vlahovic, da tempo rientrato nella lista degli attaccanti seguiti con particolare attenzione dal direttore sportivo rossonero Igli Tare, potrebbe vedere chiudersi una delle poche porte importanti ancora aperte in questa sessione estiva. La Juventus, già da mesi, sta cercando una soluzione per il futuro del centravanti serbo, la cui situazione contrattuale comincia a preoccupare. Con un ingaggio da circa 12 milioni di euro complessivi a stagione e un solo anno rimanente prima della scadenza del contratto, Vlahovic rappresenta una questione delicata sia dal punto di vista sportivo che economico.

L’eventuale arrivo di Hojlund a Milano taglierebbe fuori Vlahović dalle priorità rossonere, lasciando la Juve con un calciatore ai margini del progetto tecnico e un costo a bilancio che difficilmente verrebbe giustificato da un impiego limitato.

Un bivio di mercato per la Juve

La strategia bianconera puntava proprio su un’uscita del serbo per liberare risorse e muoversi su altri fronti. Ma con il Milan pronto a stringere per Hojlund, il ventaglio delle possibilità si restringe. Le ultime due settimane di mercato potrebbero così trasformarsi in una corsa contro il tempo per trovare una destinazione alternativa e scongiurare il rischio di trovarsi, a settembre, con un caso spinoso da gestire nello spogliatoio e nei conti.