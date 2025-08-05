Nelle scorse ore la giornalista Fabiana Della Valle ha parlato sul proprio canale Youtube della sessione estiva di calciomercato che sta vivendo la Juventus, definendola moscia, senza particolari acuti e decisamente lenta.

Della Valle: 'La sessione di calciomercato dei bianconeri finora è stata moscia e a singhiozzi'

La giornalista Fabiana Della Valle è tornata a registrare un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e della sessione di rafforzamento estiva finora intrapresa dai bianconeri: "Il mercato della Juve finora è un pochino moscio, diciamo che è successo poco a parte l'acquisto di Jonathan David, quello di Joao Mario e la conferma di Conceicao.

Per il resto la società piemontese va ad andamento lento ma questa è tendenza che a parte il Napoli stanno avendo un po' tutte le big del calcio italiano. Certo è che la vecchia signora ci aveva abituato bene l'anno scorso, quando con Giuntoli prese 11 calciatori, mentre ora sta procedendo a singhiozzo"

Della Valle ha proseguito: "Tudor sta puntando soprattutto sui giocatori in prestito dalla scorsa stagione e che la Juve sta confermando. Non a caso come già accennato, Comolli ha riscattato Conceicao per 40 milioni di euro complessivi. Una cifra che personalmente considero eccessiva per il lusitano ma che è servita ad accontentare il tecnico bianconero, che potrà così contare su un elemento che può fare sia l'esterno che il trequartista.

Inoltre c'è da scogliere il nodo Kolo Muani: la trattativa per il francese è calda anche se da quello che mi risulta non ci sono stati passi avanti nelle ultime ore. Le difficoltà sono legate alla formula, perché il PSG vuole monetizzare con la cessione del centravanti mentre la Juve punta al prestito con successivo riscatto".

La giornalista ha concluso: "In tutto questo Comolli sta lavorando parallelamente per far uscire Dusan Vlahovic, anche se il serbo non sembrerebbe avere alcuna intenzione di lasciare il club bianconero. Questo perché a oggi non sono arrivate offerte di suo gradimento e quindi la volontà del classe 2000 sarebbe quella di abbandonare la Continassa nel 2026, quando il suo contratto sarà scaduto.

Il serbo è stato anche offerto al Manchester United, ma inutilmente. Quindi l'unica società che sta palesando dell'interesse concreto per Vlahovic è il Milan, anche se i rossoneri non vogliono spendere la cifra richiesta dalla Juve per l'attaccante".

Le parole di Fabiana Della Valle hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "È una Juve non più Juve. Acquista a 50/60 milioni di euro giocatori che ne valgono la metà e vende a 10/15 milioni giocatori che ne valgono il doppio", scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Non servono dei rinforzi, ma serve una squadra nuova dalla testa ai piedi".