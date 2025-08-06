La Juventus è alla ricerca di un centrocampista in questa sessione di mercato estivo. Un profilo che sta emergendo tra i nomi valutati da Damien Comolli è quello di Matt O’Riley, attualmente in forza al Brighton. A rivelare i contatti in corso tra il club bianconero e il centrocampista danese è stato il giornalista Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube ha fornito importanti aggiornamenti: “Volevo aggiungere un altro paio di cose. La prima riguarda Matt O’Riley, centrocampista del Brighton, perché i contatti con la Juventus continuano.

Posso dirvi che lato giocatore-Juve continuano ad esserci degli scambi.”

Le parole di Romano

Classe 2000, O’Riley è un centrocampista fisico e dinamico, perfetto per un ruolo da box to box, in grado di coprire ampie porzioni di campo e garantire un buon equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Le sue caratteristiche lo rendono un profilo particolarmente interessante per Tudor, alla ricerca di un giocatore che possa inserirsi con continuità e intensità nella mediana juventina.

Sempre Romano ha aggiunto dettagli significativi sull’evoluzione della trattativa: “Insomma, la Juve è stato proposto questo giocatore e la Juve vuol capire di più. Non ha fatto un’offerta la Juve fino ad oggi? Si era parlato di offerte nei giorni scorsi?

No, la Juve non ha fatto un’offerta per O’Riley, ma la società si sta informando sulle eventuali condizioni di questa operazione. Poi ci devono essere delle uscite, sappiamo di Douglas Luiz e tutto il resto, ma la Juve sa che Matt O’Riley in bianconero ci andrebbe molto volentieri, così ha preso informazioni su quelle che potrebbe essere le eventuali condizioni dell’operazione, non solo lato club con il Brighton, ma anche lato giocatore, contratto e tutto il resto. La società si informa, aspettando di capire se poi sceglierà la Juve di procedere o di andare su altri su altri tipi di profili.”

Dunque, al momento non ci sono offerte ufficiali da parte della Juventus, ma l’interesse è reale. Molto dipenderà anche dalle uscite: in particolare, bisognerà monitorare le situazioni legate a Douglas Luiz e agli altri centrocampisti attualmente in rosa.

Le cifre ufficiali della cessione di Weah

Nel frattempo, è ufficiale la cessione di Timothy Weah all’Olympique Marsiglia. L’esterno statunitense si trasferisce in prestito oneroso a un milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 14,1 milioni più un massimo di 4,1 milioni di bonus. L’operazione porta un impatto positivo a bilancio di circa 6 milioni, al netto degli oneri accessori.