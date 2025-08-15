La Juventus è alla ricerca di un esterno per il 3-4-2-1 di mister Tudor. Il club bianconero sta sondando diversi profili per accontentare il tecnico e tra gli obiettivi principali resiste la candidatura di Nahuel Molina, laterale argentino in forza all'Atletico Madrid. Con i Colchoneros si starebbe valutando uno scambio con l'inserimento del cartellino di Nico Gonzalez.

Juve, possibile scambio Molina-Nico Gonzalez

Nonostante una buona continuità di rendimento durante la sua esperienza in Spagna, il classe 98 non è considerato incedibile per l'Atletico che è pronto a valutare delle offerte attorno ai 25-28 milioni di euro.

Stando alle ultime notizie di mercato, la Juventus vorrebbe proporre uno scambio alla pari inserendo Nico Gonzalez nella trattativa. L'ex Fiorentina è un obiettivo di mercato proprio dei Colchoneros che lo avrebbero opzionato per rinforzare le corsie esterne del 4-4-2 di Simeone. Da capire se la società di Madrid vorrà collegare le due trattative edaccettare la possibile proposta della Vecchia Signora. Molina rappresenterebbe un grande colpo per la Juventus. Fisicità, tecnica, duttilità e senso del gol come dimostrano le 7 reti siglate nel suo ultimo campionato italiano con la maglia dell'Udinese.

Non c'è solo il 28enne argentino nella lista dei bianconeri per rinforzare le corsie laterali. Viva anche la candidatura di Arnau Martinez del Girona, la cui valutazione si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro.

Infine, resistono anche le alternative "low-cost" come Widmer e Clauss.

Continua il pressing del Nottingham Forrest per Douglas Luiz

Douglas Luiz è sempre più vicino a lasciare la Juventus. Il centrocampista brasiliano è l'obiettivo principale del Nottingham Forrest che è pronto ad un ulteriore rilancio per provare a chiudere la trattativa. Stando alle ultime notizie di mercato, il club inglese avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento a titolo definitivo mettendo sul piatto una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Cifre e modalità che convincono la Juventus con il giocatore che avrebbe già un accordo per un contratto di cinque anni. I prossimi giorni potrebbero essere quindi importanti per il futuro del mediano verdeoro.

Con la cessione di Douglas Luiz, la Vecchia Signora avrebbe la possibilità di sbloccare finalmente il mercato in entrata e provare a completare la mediana. Resiste la richiesta di 50 milioni dello Sporting per Hjulmand che sarebbe finito nel mirino anche del Manchester United. Ecco perchè i bianconeri valutano alternative "low-cost" come O'Riley del Brighton, valutato attorno ai 25 milioni, e Amadou Haidara del Lipsia la cui valutazione si aggira attorno ai 20 milioni.