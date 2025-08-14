Nico Gonzalez è uno dei giocatori della Juventus più chiacchierati sul fronte calciomercato. L'esterno argentino è stato inserito nella lista cessioni con il club bianconero che sta valutando delle proposte. Una delle società interessate sarebbe l'Atletico Madrid del Cholo Simeone che starebbe sondando il terreno per l'ex Fiorentina.

L'Atletico monitora Nico Gonzalez

Stagione complicata per l'esterno argentino che non è mai riuscito a dare continuità di prestazioni con la maglia della Vecchia Signora. La sua esperienza in bianconero potrebbe terminare dopo una sola stagione con diverse società su di lui.

Oltre ad alcuni club di Premier, ci sarebbe un forte interesse da parte dell'Atletico a caccia di giocatori di qualità per puntellare il reparto offensivo. Dopo Raspadori, i Colchoneros starebbe valutando la candidatura del classe 98 che nel 4-4-2 di Simeone andrebbe a ricoprire più posizioni come quelle di esterno e di seconda punta. Il club spagnolo non ha ancora effettuato un'offerta concreta e la Juve punta a monetizzare dalla cessione di Nico, il cui cartellino si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro.

Con la possibile cessione dell'argentino, il club bianconero potrebbe sbloccare il mercato in entrata andando a colmare delle defezioni in organico. I bianconeri potrebbero reinvestire il denaro per completare la trequarti con il nome di Jadon Sancho che resta nei radar della dirigenza oppure completare le corsie esterne fondamentali per il sistema di gioco di Tudor.

In quest'ottica, resistono le candidature di Molina proprio dell'Atletico e Singo del Monaco.

Possibile permanenza per Rugani

Daniele Rugani potrebbe continuare la sua esperienza alla Juventus. Dopo stagioni in prestito al Porto ed all'Ajax, il centrale italiano si sta guadagnando la fiducia di mister Tudor e potrebbe far parte della rosa della prossima stagione. Buone prestazioni durante il Mondiale per Club e le amichevoli per il classe 94 che fino a questo momento ha rifiutato ogni offerta per giocarsi le sue carte. La sua esperienza e la sua duttilità potrebbero fare a caso di Tudor che può schierarlo in tutti i ruoli della difesa, sia come vice Bremer che come braccetto. Le possibilità di una riconferma per il 31enne centrale quindi aumentano sempre più.

La possibile permanenza di Rugani apre le porte ad alcune cessioni come quelle di Lloyd Kelly e Nicolò Savona. Il centrale inglese è nel mirino del Sunderland mentre il terzino italiano è uno degli obiettivi principali del Newcastle e Bournemouth. Con queste cessioni, il club bianconero potrebbe completare la retroguardia con le candidature di Beraldo e Renato Veiga che resistono.