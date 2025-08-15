La Juventus è tra le società più attive sul fronte calciomercato. In particolare la trequarti potrebbe subire qualche variazione con Nico Gonzalez che potrebbe lasciare Torino. I bianconeri valutano le eventuali alternative e tra queste spunta anche quella che porta Lee Kang-In, talentuoso esterno sudcoreano del Paris Saint Germain.

Nico in uscita, i bianconeri sondano Lee Kang-In

Tutto gira attorno alla possibile cessione di Nico Gonzalez, seguito dal Napoli e dall'Atletico Madrid. La Juve spera di monetizzare dalla cessione dell'argentino la cui valutazione si aggira attorno ai 25 milioni.

Con l'addio dell'ex Fiorentina, i bianconeri potrebbero finalmente sbloccare il mercato in entrata e completare la trequarti a disposizione di Tudor.

Oltre Sancho, obiettivo anche di Roma ed Inter, la Vecchia Signora starebbe sondando il terreno per Lee Kang-In, che potrebbe lasciare il Psg. Nonostante la rete decisiva in Supercoppa, il classe 2001 non ha molto spazio nelle rotazioni di Luis Enrique e potrebbe decidere di cambiare aria per giocare con maggiore continuità ed essere protagonista. Al momento sui media si parla solo di un gradimento e di un interesse dei bianconeri, quindi non di una vera trattativa. La Juve potrebbe decidere di approfondire i discorsi per il 24enne sudcoreano, la cui valutazione si aggira attorno ai 35-40 milioni di euro.

Il 24enne rappresenterebbe un grande colpo per la Vecchia Signora che darebbe qualità, vivacità ed imprevedibilità al reparto offensivo. L'esterno del Psg può infatti ricoprire diverse posizioni del reparto offensivo; può occupare il ruolo di trequartista, ma anche di esterno ed all'occorrenza di seconda punta.

Non tramonta la pista Arnau Martinez per la fascia

Oltre ad un trequartista, la Juventus è alla ricerca anche di un calciatore di fascia da poter alternare ai vari Joao Mario e Andrea Cambiaso. Uno dei profili seguiti dalla dirigenza è quello di Arnau Martinez, tra i migliori esterni del campionato spagnolo. Nonostante una stagione complicata per il Girona, il classe 2003 ha offerto ottime prestazioni, confezionando due gol e altrettanti assist in 32 partite.

Duttilità, precisione nei passaggi e continuità di rendimento. Tutte caratteristiche che farebbero comodo a mister Tudor e che potrebbero esaltare il suo 3-4-2-1. La trattativa con il Girona non appare però facile vista la volontà del club spagnolo di trattenere il 22enne. Solo un'offerta fuori mercato da circa 20-25 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola.

Oltre all'esterno spagnolo, il club bianconero sonda anche altri giocatori come Widmer e Clauss che hanno un costo inferiore attorno ai 10-15 milioni.