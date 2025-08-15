Era stata presentata come la stagione della rinascita. L’ingresso di Claudio Ranieri in società, il ritorno di un direttore sportivo di spessore come Frederic Massara e, soprattutto, l’approdo in panchina di Gian Piero Gasperini, uno dei tecnici più apprezzati del panorama italiano, avevano acceso l’entusiasmo dei tifosi romanisti. Per settimane, l’ambiente giallorosso aveva respirato ottimismo: un progetto solido, ambizioso, con basi tecniche e dirigenziali in grado di riportare la Roma tra le grandi protagoniste del campionato. Ma nella giornata di ieri, quell’atmosfera si è incrinata.

Nel pomeriggio, i principali esperti di calciomercato hanno iniziato a rilanciare una voce clamorosa: la Roma sarebbe pronta a cedere all’Inter, storica rivale e diretta concorrente per un posto in Champions League, il centrocampista francese Manu Kone. Un’ipotesi che, da subito, ha scosso la tifoseria.

Kone, monta la rabbia sul web dei tifosi giallorossi: 'Giù le mani dal centrocampista francese'

Kone, arrivato appena la scorsa estate con l’etichetta del potenziale campione, è diventato in poche settimane un perno del centrocampo giallorosso e punto fermo nello scacchiere di Gasperini. Il francese verrebbe quindi sacrificato per permettere a Massara di completare un maxi-incastro di mercato che comprenderebbe l’arrivo in giallorosso di Jadon Sancho, Leon Bailey e un nuovo mediano.

Una strategia che sulla carta potrebbe ampliare le opzioni offensive, ma che comporterebbe la perdita di una pedina considerata insostituibile nella costruzione di gioco.

Il web, come prevedibile, è quindi esploso: forum, social e chat di tifosi sono stati inondati di messaggi di protesta. Molti vedono nella possibile partenza di Kone un tradimento dello spirito di questa nuova era, un segnale di incoerenza rispetto alle promesse di competitività fatte a inizio stagione.

"Le squadre forti passano per i giocatori forti. Cedere in questo momento un calciatore del genere, soprattutto all'Inter è profondamente inaccettabile. Giù le mani da Kone" scrive un utente su X. Un altro, sulla falsa riga del precedente aggiunge: "Preferisco cento, mille volte rimanere con la rosa attuale che vendere Koné all'Inter".

C'è chi poi, vede un errore di fondo della Roma nel pensare di cedere un mediano: "Alla squadra già manca un centrocampista, anche se il francese restasse. Kone, El Aynaoui, Cristante, Pisilli. Questi sono. Già così se uno si rompe e un altro è diffidato non abbiamo alternative. Cosa gli dice il cervello? Ricordo inoltre che loro poi ci chiesero 45 per Frattesi".

Infine un utente aggiunge: "Per me l'aspetto peggiore sarebbe proprio la cessione all'Inter, una squadra con età media over 30 e arrivata a fine ciclo, che sembra tornata attaccabile. Invece di ambire a raggiungerli e magari superarli, li aiuti dandogli uno dei tuoi giocatori migliori".