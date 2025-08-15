Nico Gonzalez è uno dei calciatori della Juventus più chiacchierati in queste ultime settimane di calciomercato. Il club bianconero sta cercando una nuova sistemazione per l'esterno argentino che non è una prima per scelta per Igor Tudor. Oltre all'Atletico Madrid, anche il Napoli avrebbe sondato il terreno per l'ex Fiorentina.

Anche il Napoli su Nico Gonzalez

Tre reti e due assist nella passata stagione, numeri non certo brillanti per il classe '98 che non è riuscito ad avere un ruolo da protagonista come la dirigenza bianconera si aspettava. Per questo, la Juventus è pronta a valutare delle offerte così da sbloccare il mercato in entrata.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, oltre all'Atletico Madrid di Simeone, ci sarebbe un sondaggio anche da parte del Napoli di Antonio Conte. I partenopei sono alla ricerca di un giocatore offensivo che possa essere utilizzato in tutte le posizioni del reparto d'attacco, visto l'infortunio riportato da Romelu Lukaku nell'ultima amichevole contro l'Olympiakos. La società azzurra si sta subito azionando e starebbe valutando la candidatura dell'ex Fiorentina per accontentare mister Conte. La Juventus non fa però nessuno sconto sul cartellino e chiede una cifra attorno ai 25 milioni per intavolare una vera trattativa.

Con la possibile cessione di Nico, la Vecchia Signora potrebbe ritornare prepotentemente su Jadon Sancho, trattato per diverse settimane in questa finestra di mercato.

L'esterno inglese dello United è però un obiettivo concreto anche per la Roma di Gasperini. Alla finestra anche l'Inter, qualora non riuscisse a chiudere l'affare Lookman.

Lo United punta Hjulmand

Altro tassello fondamentale per la Juventus e soprattutto per Igor Tudor è l'acquisto di un forte centrocampista che possa innalzare il tasso qualitativo della mediana. Nonostante il possibile cambio ruolo di Koopmeiners, la strategia della società bianconera non cambia con la dirigenza che sta sondando diversi obiettivi. Il pallino numero uno resta Morten Hjulmand, capitano dello Sporting Lisbona. La trattativa con il club portoghese resta complicata per la valutazione di circa 50-55 milioni di euro.

A questo aspetto, si aggiunge il forte interesse del Manchester United con Amorim che rivorrebbe il danese per completare il centrocampo. I Red Devils potrebbero decidere di accontentare lo Sporting dal punto di vista economico, cosa che al momento la Juventus non può fare, viste le difficoltà nel piazzare alcuni esuberi come Douglas Luiz e Miretti.

Per questo, il club bianconero valuta possibili alternative al classe '99 dello Sporting Lisbona. Restano in auge le candidature di Matt O'Riley del Brighton e di Yves Bissouma del Tottenham.