Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su Youtube, la Juventus avrebbe tentato di prendere Jadon Sancho ma si sarebbe dovuta arrendere di fronte all'impossibilità di cedere un esterno alto che avrebbe lasciato il posto all'inglese.

Il giornalista Alfredo Pedullà, parlando sul proprio canale Youtube delle strategie di mercato di diversi club italiani, ha specificato: "La Roma sta per chiudere per Bailey e Sancho e, a proposito dell'inglese, rispondo a chi vuole fare il fenomeno e dice che la Juventus non si è mai davvero materializzata sull'esterno del Manchester United.

Ricordo a queste persone che il club bianconero ha invitato l'agente di Sancho a Torino in più occasioni e ci sono le foto che testimoniano questa cosa. La società piemontese ha semplicemente scelto di fermarsi nella trattativa per il classe 2000 perché non è riuscita a cedere un'ala offensiva. Comolli, infatti, ha venduto gli esterni, ma quelli bassi e il resto solo sono chiacchiere che se le porta via il vento. La Juve non si è fatta trovare preparata quando gli intermediari del calciatore erano in Italia, non si è fatta trovare preparata quando Sancho è finito sul mercato e non si è fatta trovare pronta quando la Roma ha accelerato sull'inglese".

Pedullà, restando proprio in tema Roma, si è poi agganciato a quello che starebbe succedendo con Kone: "Per il club giallorosso la priorità degli ultimi giorni, sotto diktat di Gasperini, è stata quella di potenziare gli esterni.

Massara ha pensato a due rinforzi su quella zona di campo senza però considerare la cessione di Kone, o meglio, valutando le uscite ma degli esuberi. Ad esempio Baldanzi può uscire, Pellegrini se arrivasse l'offerta andrebbe via cosi come El Shaarawy, che di certo non è blindato. Poi, però, si è materializzata l'Inter, che si è mossa tramite gli agenti del centrocampista francese. Non è stato il club giallorosso a contattare quello nerazzurro per la cessione di Kone ma la Roma si è detta aperta a trattare il calciatore per 50 milioni con la possibilità anche di fare uno sconto a 45. In ogni caso aspetterei prima di dare tutto per fatto, perché bisogna capire le volontà del calciatore, le volontà di Friedkin e le cifre che verranno messe sul tavolo".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Sancho sarebbe costato troppo'

Tantissimi tifosi hanno commentato le parole di Pedullà: "Sancho 25 milioni per l’acquisto, almeno 6 a lui per 5 anni e lauto compenso all’agente. Con ancora sul groppone pacchi come Nico Gonzalez, meglio cosi" scrive un utente su Youtube della Juventus. Un altro poi aggiunge: "Kone sarebbe un grandissimo colpo per l’Inter, nonostante sono juventino per me è stato il giocatore preferito l’anno scorso. Completo, giovanissimo e facilmente rivendibile in futuro. Acquisto da fare a occhi chiusi per chiunque".