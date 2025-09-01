Il giornalista Sandro Sabatini ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube sottolineando come Dusan Vlahovic, centravanti da mesi ai margini del progetto Juventus, stia risolvendo in questo inizio di campionato i problemi dei bianconeri con i suoi gol

Juventus, Sandro Sabatini senza mezzi termini: 'Chiedete scusa a Dusan Vlahovic'

"Chiedete scusa a Dusan Vlahovic", così ha esordito Sandro Sabatini nel suo ultimo video su YouTube. Il giornalista, parlando del centravanti della Juventus, ha poi aggiunto: "È chiaro che si tratti di una semplificazione probabilmente esagerata, però sono anche esagerati i numeri e l'impatto che Dusan Vlahovic sta dando alla Juventus in questa stagione da separato in casa, separato in squadra, giocatore col trolley pronto per partire.

Quello che doveva essere messo perfino fuori rosa, quello che valeva appena 20 milioni, sì, è vero, c'era anche lo stipendio da pagare molto oneroso, ma nessuno se l'è sentita di pagare 20 milioni per un giocatore come lui. Verrà raccontato dalla storia del calciomercato, quello che è successo in quest'estate come l'affare che ha fatto la Juventus controvoglia e l'affare sfumato per chi non si è avvicinato a un giocatore, che ovviamente durante la stagione non potrà confermare la media gol spaventosa di questo inizio di campionato".

Sabatini ha proseguito: "Perché in un'ora scarsa in cui è stato in campo in sostituzione di Jonathan David, il serbo ha segnato alla prima giornata il gol della tranquillità del 2-0 col Parma, e la rete ancora più importante, assai più importante della vittoria contro il Genoa.

Al culmine, però, di una prestazione che comunque non è stata condita soltanto dal gol, ma è stata anche contraddistinta da partecipazione, da una lotta e uno spirito che probabilmente Vlahovic riesce a trasmettere, a rivelare, a svelare soltanto nei momenti più complicati".

Il giornalista ha concluso il suo video dicendo: "È una squadra che porta la firma e l'autografo di Vlahovic in campo e naturalmente di Tudor in panchina, allenatore che non doveva rimanere, che è stato trattenuto con i tifosi che storcevano un po' la bocca, ma è un allenatore che, finché non litiga con qualcuno nello spogliatoio, è uno che fa rendere le proprie squadre in maniera più che dignitosa, come si sta verificando con la Juventus attuale".

Juve, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Chiedere scusa a un calciatore che non fa nulla da anni?'

Le parole di Sabatini hanno acceso i tifosi della Juventus sul web, inviperiti per le passate stagioni non positive giocate da Vlahovic: "Ma a chi dobbiamo chiedere scusa? Dopo anni di nulla ora che se ne va a zero dobbiamo pure chiedere scusa? Sta facendo solo il suo dovere", sostiene un utente su YouTube. Un altro poi aggiunge: "Chiedere scusa per cosa? Queste due reti non mi fanno dimenticare tutti i gol divorati, i controlli di palla perennemente errati, i passaggi sbagliati in serie della passata stagione. Prende 12 milioni, se finalmente fa gol, ha fatto solo il suo".