Da dirigente nel mirino delle critiche a uomo del momento. Damien Comolli, direttore generale della Juventus, ha vissuto una notte capace di ribaltare completamente il giudizio del popolo bianconero. Fino a poche ore fa, il direttore generale bianconero veniva accusato di immobilismo sul mercato e di non essere in grado di colmare le evidenti lacune offensive della rosa. Poi, d’un tratto, la svolta.

In poche ore, Comolli ha piazzato due colpi che hanno riacceso l’entusiasmo e regalato nuova linfa all’attacco juventino: Edon Zhegrova e Lois Openda.

Due profili di livello internazionale, capaci di unire qualità tecniche e spettacolo. Il primo, estro puro, porta in dote dribbling e fantasia, qualità che mancavano alla Vecchia Signora nelle ultime stagioni. Il secondo, un attaccante moderno, rapido e incisivo, in grado di garantire profondità e gol.

Non solo acquisti: la cessione di Nico Gonzalez è stata accolta con grande entusiasmo

La tifoseria, che solo pochi giorni fa chiedeva con insistenza rinforzi all’altezza, si è ritrovata improvvisamente ad applaudire la visione di un dirigente che non ha solo comprato bene, ma ha anche saputo vendere con intelligenza. La cessione in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, di Nico González all’Atletico Madrid per 33 milioni di euro è stata salutata da alcuni tifosi quasi come un colpo in entrata.

Un segnale chiaro del rapporto mai decollato tra l’argentino e la piazza bianconera, e della capacità di Comolli di trarre il massimo da una situazione complessa.

La notte di mercato ha quindi ridisegnato i rapporti di forza dentro e fuori dal campo: la Juventus si ritrova con un reparto offensivo sensibilmente arricchito e un dirigente che, da bersaglio delle critiche, è diventato improvvisamente oggetto di elogi. Un ribaltamento di percezione che conferma come nel calcio basti davvero poco per cambiare la narrazione delle cose.

Juventus, i tifosi esaltano Comolli: 'Il francese ha fatto un capolavoro'

Sui social quindi, tantissimi tifosi hanno esaltato l'operato del dg francese: "Comolli con l'operazione Openda, in attesa del verdetto del campo e lo sottolineo ben bene, non piegandosi alle richieste economiche folli del PSG per Kolo Muani ha compiuto un capolavoro.

Il francese va al Tottenham in prestito oneroso con diritto di riscatto. Altro che 60 milioni", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Miglior mercato della Juventus dal 2013 ad oggi. Comolli ha fatto una masterclass pazzesca, se avesse mandato pure Locatelli in Arabia sarebbe stato perfetto".