La Juventus è alla ricerca di un centrocampista di esperienza, così da avere in rosa, un'alternativa a Thuram, Locatelli e Koopmeiners. Nelle ultime ore, il club bianconero avrebbe sondato il terreno per Ismael Bennacer che in queste ultime ore della sessione estiva di calciomercato potrebbe lasciare il Milan.

Sondaggio Bennacer per la mediana, anche il Bologna sul centrocampista

Ismael Bennacer ha giocato poco nelle ultime due annate in rossonero, anche in virtù dei diversi infortuni, che ne hanno condizionato il rendimento e allo stesso tempo il minutaggio in campo.

La Juve che nei giorni scorsi ha sondato il suo profilo con interesse, vorrebbe provare ad imbastire una trattativa con il Milan sulla base di un prestito. Il club rossonero sarebbe pronto ad ascoltare eventuali offerte per il calciatore, malgrado preferisca cedere il proprio mediano di centrocampo a titolo definitivo per una cifra attorno ai 10 milioni di euro, formula che almeno per il momento non convince più di tanto la Vecchia Signora.

Su Bennacer ci sarebbe anche il Bologna, che dopo aver perso l'opportunità di portare in rossoblù Asllani e Nicolussi Caviglia, avrebbe virato fortemente sul numero quattro rossonero. Da capire se la Juve deciderà di accelerare oppure di concentrarsi sul altri obiettivi.

Bennacer rappresenterebbe un buon prospetto per il centrocampo bianconero, in quanto sarebbe in grado di ricoprire diversi ruoli. Può occupare la posizione di mediano nel 3-4-2-1 di Tudor, ma vista la sua duttilità può essere schierato anche come trequartista.

La pista Jackson per l'attacco non è tramontata

La Juventus vorrebbe inoltre rinforzare il reparto d'attacco, con l'acquisto di un altro centravanti. Il primo obiettivo resta indubbiamente Kolo Muani, ma la Vecchia Signora non è ancora riuscita a trovare un'intesa di massima con il PSG. Il club parigino per il cartellino del proprio attaccante chiede 60 milioni di euro, una cifra piuttosto elevata, che avrebbe portato la Vecchia Signora a valutare anche altre soluzioni.

La Juve non avrebbe chiuso i contatti con l'entourage di Nicolas Jackson che resta ai margini del progetto di Maresca al Chelsea. Il senegalese vuole lasciare Londra ma i Blues vorrebbero cederlo a titolo definitivo per una cifra vicina ai 45 milioni.

Oltre Jackson, il club bianconero starebbe valutando anche il profilo di Lois Openda, in uscita dal Lipsia e valutato attorno ai 40 milioni.