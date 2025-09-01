Ultime ore di calciomercato con la Juventus che sta cercando di completare l'organico. Dopo aver rinforzato il reparto offensivo con gli arrivi di Openda e Zhegrova, il club bianconero starebbe valutando un ulteriore innesto a centrocampo e starebbe valutando la candidatura di Conor Gallagher, centrocampista inglese classe 2000 che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid.

Si valuta Gallagher per il centrocampo

Il 25enne Gallagher non è una prima scelta per Simeone e per questo potrebbe lasciare i Colchoneros in queste ultime ore di mercato. La Juve sta prendendo in considerazione questa opportunità, ma vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto.

Visti i buoni rapporti con l'Atletico come dimostra la trattativa Nico Gonzalez, l'affare potrebbe subire un'accelerata ma c'è da capire la volontà del club di Madrid, che fino a oggi ha cercato di cedere il centrocampista inglese solo a titolo definitivo per una cifra attorno ai 30 milioni.

Gallagher rappresenterebbe un buon colpo per il centrocampo della Vecchia Signora ed andrebbe a ricoprire diverse posizioni in campo. Fisicità, tecnica, inserimento e duttilità vista la sua capacità di ricoprire il ruolo di mediano, trequartista ma anche di esterno a tutta fascia: un vero jolly che potrebbe ritagliarsi un ruolo importante nelle rotazioni di mister Tudor.

Pressing per Clauss, possibile offerta da 10 milioni

Altro tassello che la Juventus vorrebbe inserire nel puzzle è quello di un esterno che possa completare il pacchetto a disposizione di Tudor. In questo inizio di stagione, il mister bianconero ha adattato Kalulu ma vorrebbe un ulteriore innesto per dare qualità e quantità al suo 3-4-2-1. Stando agli ultimi rumors di calciomercato, la Vecchia Signora sarebbe in forte pressing per Jonathan Clauss, esterno francese classe 92 che milita nel Nizza. Il 32enne - già allenato da Tudor durante l'esperienza a Marsiglia - avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in bianconero e la Juve che sta cercando di trovare una quadra con la società francese.

Infatti, il Nizza vorrebbe una cessione a titolo definitivo per una cifra complessiva attorno ai 10-12 milioni di euro, mentre la Vecchia Signora preferirebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Resta da capire se, in questa ultime ore di mercato, ci sarà l'affondo decisivo per regalare a mister Tudor un'ulteriore pedina.

Velocità, dribbling, qualità nell'uno contro uno e buona realizzazione come dimostrano nel cinque reti della passata stagione: Clauss risulterebbe un buon acquisto e dare vivacità ed esperienza al sistema di gioco juventino.