La Juventus continua a muoversi con decisione sul mercato, sia in entrata che in uscita. Una delle operazioni più delicate riguarda Douglas Luiz, arrivato solo poche settimane fa ma già al centro di nuove manovre di mercato. I bianconeri, infatti, stanno lavorando per cederlo al Nottingham Forest, e come rivelato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, è già stato individuato un possibile sostituto: “Vedremo se la trattativa per Douglas Luiz arriverà alle firme, ma c’è ottimismo. Il sostituto può essere proprio O’Riley”.

Matt O’Riley è il nome che circola con insistenza nelle ultime ore per rinforzare il centrocampo juventino.

Si tratta di un giocatore che Moretto definisce di “ottime garanzie tecniche e tattiche” e che già in passato era stato valutato con grande attenzione dalla dirigenza bianconera.

O’Riley già nel mirino di Giuntoli

Il giornalista, infatti, ha spiegato che non si tratterebbe di un’idea nata all’improvviso, bensì del ritorno di un interesse già coltivato: “Chi potrebbe arrivare al posto di Douglas Luiz? È un nome che vi stiamo facendo da diversi giorni, è un nome che vi ha fatto anche Fabrizio all’interno del canale ed è quello di O’Riley del Brighton. 24 anni O’Riley è stato cercato in passato anche da altre squadre italiane, tra cui Napoli, tra cui Atalanta, tra cui soprattutto Juventus”.

Il centrocampista danese, cresciuto molto negli ultimi anni, era già stato sondato dalla Juventus in almeno due occasioni.

Come spiegato da Moretto, “Vi racconto questo retroscena per quanto riguarda O’Riley perché è un calciatore molto interessante di ottime garanzie tecniche e tattiche. Un calciatore che Cristiano Giuntoli ha provato a portare alla Juventus ben in due occasioni. La prima volta nel momento in cui la Juventus stava trattando Koopmeiners, circa un anno fa Koopmeiners non si stava sbloccando e quando Koopmeiners sembrava a un passo da restare all’Atalanta, poi dopo l’Atalanta che stava trattando appunto O’Riley aveva una concorrente per O’Riley ed era proprio la Juventus. La Juventus in quei giorni ha cercato di sondare le caratteristiche, le condizioni di uscita di O’Riley e in quel caso lì, in quel momento lì, la Juventus è stata la prima volta in cui si è avvicinata concretamente a O’Riley”.

Ma non è tutto. Sempre secondo Moretto, i contatti tra O’Riley e la Juventus sono proseguiti anche di recente, quando l’allora direttore sportivo Cristiano Giuntoli aveva deciso di inserirlo nella lista dei profili più interessanti: “Ma c’è stato un altro momento molto importante che vi voglio svelare in esclusiva perché Cristiano Giuntoli anche quest’anno, prima che iniziasse il calciomercato, aveva messo all’interno della sua lista di centrocampisti come profilo interessante da seguire ed eventualmente da attaccare sul mercato, quello di O’Riley. Tant’è che il procuratore e il papà di O’Riley sono stati alla Continassa tra marzo e aprile per parlare con l’allora direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Oggi torniamo a parlare di O’Riley in ottica Juventus. Vedremo se la trattativa per Douglas Luiz arriverà alle firme, ma c’è ottimismo. Il sostituto può essere proprio O’Riley”.

Nico Gonzalez e Vlahovic in uscita

Parallelamente alla situazione che riguarda il centrocampo, la Juventus è chiamata a risolvere altre cessioni pesanti. Una di queste riguarda Nico Gonzalez, che non sembra più rientrare nei piani bianconeri. L'argentino piace molto all'Atletico Madrid, pronto a prenderlo a titolo definitivo, ma il club torinese non intende svenderlo. Per evitare una minusvalenza, la richiesta resta fissata attorno ai 30 milioni.

Infine, resta da chiarire il futuro di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, al momento, non ha pretendenti concreti e rischia di restare a Torino anche contro le intenzioni della società.

Il nuovo dirigente Damien Comolli è al lavoro per sciogliere i nodi più complessi, con l’obiettivo di portare avanti una rivoluzione che renda la Juventus più competitiva e sostenibile.

Con la possibile uscita di Douglas Luiz e l’ipotesi concreta di vedere O’Riley a Torino, il mercato bianconero si conferma ancora una volta al centro dell’attenzione.