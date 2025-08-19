La Juventus è entrata nel vivo di una fase di mercato che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro immediato della squadra. Il club bianconero lavora infatti per chiudere una delle operazioni più discusse delle ultime settimane: il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, attualmente al Paris Saint-Germain, ha dimostrato con i fatti la sua volontà di vestire nuovamente la maglia della Vecchia Signora, arrivando persino a rivedere al ribasso le proprie pretese economiche.

Gianni Balzarini, nel suo canale YouTube, ha raccontato i retroscena della trattativa, soffermandosi in particolare sulla questione dell’ingaggio del giocatore: “È spuntato un altro dettaglio su Kolo Muani, ossia c’era da discutere anche il suo ingaggio e il suo ingaggio lui si è convinto a ridurselo”.

Un gesto non comune nel calcio moderno, segno della determinazione con cui il francese vuole tornare protagonista a Torino.

Le parole di Balzarini

La formula per l’accordo con il PSG sembra ormai delineata. Ancora Balzarini ha aggiunto un ulteriore dettaglio importante, sottolineando che: “L’obbligo sembra di riscatto non condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, obbligo secco alla fine della prossima stagione”. Una scelta che conferma la fiducia totale della dirigenza juventina nelle qualità dell’attaccante, arrivato a Parigi con grandi aspettative ma desideroso di rilanciarsi in Serie A.

Kolo Muani non vede l’ora di ritrovare i compagni della Juventus e il nuovo tecnico Igor Tudor, che lo considera un elemento in grado di alzare il livello offensivo della squadra.

A Parigi il francese percepiva un ingaggio molto alto, ma pur di rimettersi in gioco in bianconero ha accettato una riduzione significativa. Sempre Balzarini ha spiegato qual è la cifra attualmente richiesta dall’attaccante per il suo ritorno a Torino: “Alla Juve sta chiendendo sui 5 milioni più bonus”. Un ingaggio sostenibile per le casse della Juventus, che nel frattempo sta lavorando anche per sfoltire la rosa e generare le risorse necessarie a finanziare i nuovi colpi.

Douglas Luiz ad un passo dall’addio

Il primo tassello in uscita sembra essere Douglas Luiz, ormai ad un passo dal Nottingham Forest. La trattativa con il club inglese è in fase avanzata e le parti stanno definendo gli ultimi dettagli.

Il trasferimento dovrebbe garantire alla Juventus circa 40 milioni di euro, una cifra importante che permetterà al direttore generale Damien Comolli di avere maggiore libertà di manovra sul mercato. Il brasiliano, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a imporsi come previsto e ora sembra pronto a rilanciarsi in Premier League, dove avrà una nuova occasione per dimostrare il suo valore.

Per la Juventus, la partenza di Douglas Luiz rappresenta non solo un incasso prezioso, ma anche un’opportunità per riequilibrare i conti e liberare spazio salariale. È evidente che la strategia bianconera preveda un continuo gioco di equilibri tra entrate e uscite: cedere per poi acquistare, con l’obiettivo di consegnare a Tudor una rosa competitiva e in grado di affrontare le sfide della prossima stagione.

Il ritorno di Kolo Muani, unito alla cessione di Douglas Luiz, segna dunque un punto di svolta per il mercato juventino. Da un lato l’arrivo di un attaccante che ha scelto di rinunciare a parte del suo stipendio pur di tornare a Torino, dall’altro la partenza di un centrocampista che porterà liquidità immediata nelle casse del club. Due mosse che potrebbero segnare l’inizio di una nuova fase, con l’obiettivo di rendere la Juventus più solida e competitiva, sia in Italia che in Europa.